郭富城辣妻陪兒放風！曬照網揭「1亮點」：難怪天王選妳
中國網紅方媛外型甜美，在2017年低調嫁給香港天王郭富城，陸續迎來2個女兒Chantelle、Charlotte，一家人過著幸福生活。而方媛私下也經常透過社群平台，分享育兒日常，日前她也帶著女兒外出騎腳踏車，身材保養得宜的她，完全看不出已是二寶媽，也被網友揪出亮點「難怪郭富城選妳」。
方媛經常在社群平台上分享保養、美妝、健身等資訊，也常常PO出和女兒的互動，近日她上傳帶著女兒們外出放風的照片，只見方媛穿著綠色上衣、搭配百摺短裙，看上去非常青春，照片中能看到方媛和女兒們有愛的互動，也透露老大喜歡腳踏車、妹妹則喜歡溜滑梯，開心寫下「喜歡看著寶貝們開心快樂的我。」
她也鼓勵父母們多點親子互動，有助提升孩子興趣、增進感情，仍不忘分享媽媽經。另外，就有網友注意到，雖然身為天王郭富城的妻子，不過照片中方媛僅有鞋子是精品，其餘配件都來自平價品牌，就連一旁女兒的腳踏車價格也相當親民，與「天王嫂」形象有反差。
貼文一出，就有不少網友留言：「難怪郭富城會選妳，這完全就是美少女嘛」、「越活越年輕呢，方媛妳可以吃胖點嘛，妳好瘦啊」、「真的保養的很好了，小女孩」、「這哪裡是孩子麻麻，明明還是少女」。