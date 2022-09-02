國宅爆出女子上吊！《N号棟鬧鬼》這住戶「陰到嚇人」
電影《N号棟鬧鬼》靈感來自日本恐怖都市傳說之最，岐阜縣富加町的某處國宅。該國宅以集體鬧鬼現象聞名，被稱為富加町騷靈事件。一開始是天花板及牆壁裡傳來怪聲、沒有插電的吹風機會吹出熱風等的小事，直到國宅的許多住戶紛紛目擊漂浮的白衣女鬼，以及飛舞的武士斷頭出現在每個陽台、樓梯口、停車處，管委會才開始請廟宇進行法會。僧人斷言這是30年前在此上吊的女子惡靈作祟，然而法會後，騷靈現象反而變本加厲，除了引來大批的警察與媒體，從全國各地趕來的「靈能力者」提出免費驅靈請求。有人說這裡之前是刑場，聚集了數百個冤魂，也有人說是水鬼作祟，甚至有傳聞一切都是織田信長之子的詛咒。當年剛出道的下葦子老師最終平息了這場騷動，從此一舉成名，他事後也將此事件收錄在著作《惡靈退散！日本第一靈能力者力量爆發》一書中。
將富加町騷靈事件改編成電影《N号棟鬧鬼》的是影視奇才後藤庸介，他以執導多集日本知名深夜日劇《世界奇妙物語》成名。後藤庸介除了研究當時大量的媒體報導，更實地考察訪問多名前住戶。他自爆因為太害怕，所以未能訪問當時據說最陰、處境最危險的404室住戶。最後他將此真實事件以自己的方式予以詮釋，創作出獨特的生死世界觀，改編成電影，大膽啟用萩原農、倉悠貴、山谷花純等新生代演員。
日本恐怖大師清水崇除了盛讚後藤庸介導演將這場國宅騷動，嘗試用一種難以想像的生死觀加以描繪，那種不服輸的努力精神緊咬住一切。同時也稱讚那群用靈魂投入演出的演員陣容，演出強而有力。並將《N号棟鬧鬼》比喻為日本版的國宅《仲夏魘》。《N号棟鬧鬼》9月30日在台上映。
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