特企／2022韓流新魅力！板橋大遠百韓國特展盛大登場
受疫情影響，「好想出國」肯定是許多民眾現下的心聲，板橋大遠百特於中秋連假前夕9/2(五)~9/13(二) 共12天，規劃「韓流魅力、盡在遠百」韓國展活動，於7F活動中心、B1綠洲區及手扶梯區盛大開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，邀請消費者重返韓國，感受經典「真」韓味。
此次「韓流魅力盡在遠百」展售會活動，9月2日於7F活動中心進行開幕儀式，並以韓國知名景點光化門為背景，邀請遠東百貨徐雪芳總經理、遠東百貨林彰豊營運長、遠東百貨陳佑任協理、韓華國際李秉權社長、駐台北韓國代表部柳佑政課長等貴賓，一齊參觀滿載韓流魅力商品的首爾觀光巴士。還有Dazzing舞團及節奏感音樂舞蹈教室的小朋友cover dance韓國偶像團體舞蹈作為開場，為此次韓國展拉開精彩的序幕。遠東百貨愛心不落人後，由遠東百貨徐雪芳總經理攜手韓華國際李秉權社長，共同出資捐贈韓國物資一批，贈予新北市社會局板橋第二社福中心，幫助弱勢家庭及孩童，度過一個暖心中秋節。
最韓好康拿不完！「韓流魅力．盡在遠百」韓國展活動期間，持遠百APP於板橋大遠百3F~8F男、女、童裝單筆消費滿3000送100元韓國展抵用券。及憑HAPPY GO卡在韓國展區消費單筆滿999元送INTAKE-蒟蒻果凍飲，清涼低卡又消暑，消費滿1,800元以上即贈海苔酥，香脆美味一口品嘗，數量有限、送完為止，單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6,000元商品券。
即將來臨的中秋節，板橋大遠百韓國展有各式韓味美食，有必備的手工韓味道地泡菜、最下飯的韓國醬油螃蟹、韓國釜山辣耖年糕、新鮮鮑魚熬煮出濃醇湯頭，濃稠軟糯的OURHOME粥品，還有初次登場，由韓國人與台灣人合辦的B.Lattice鬆餅，各式韓系口味讓人欲罷不能。現場也有各式伴手禮系列，韓式泡麵、香蕉牛奶、柚子茶、水蜜桃蘋果茶、水梨汁、韓系燒酒等，讓消費者可以在家大啖道地韓式料理，過個吮指好中秋。另外還有最受矚目的Snapio韓國四格拍照機，凡新加入遠百APP會員及韓國展不限金額消費發票，即可兌換韓式拍貼乙張。