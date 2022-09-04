正向心理學是一門科學，不是「心靈雞湯」

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所以，我們既然承認心理學是一門科學，那麼正向心理學同樣也是一門科學，而不是那些所謂「雞湯」。
儘管正向心理學的著作與講授必然會有文學成分與情感輸出，但對於一門科學的普及來講，這些都是必要的。不能因為正向心理學中的這些情感輸出與那些「心靈雞湯」給人某些相似之感，就武斷地定義正向心理學屬於「心靈雞湯」。
正向心理學雖然還比較年輕，直到二○○○年這門學科才正式誕生，但它是在不斷變化、不斷發展的，幾乎每年、每個月都有新的研究戰果出現。
相比之下，「心靈雞湯」就不具備這些特點。它通常是一種似是而非的感覺，一種自以為是的經驗，是經不起邏輯推敲的。所以它既不是科學，也不能用科學的方法和實驗來證明。
國際正向心理學協會現任主席、美國北卡羅萊納大學的芭芭拉．佛列德里克森（Barbara Fredrickson）曾提出一個「正向情緒的拓展—構建理論」，認為積極的情緒能幫助我們建立長期的生理資源、心理資源、認知資源和社會資源等。其中，生理資源通常指運動、鍛鍊身體等活動。
研究發現，當我們情緒積極時，就容易拓展這一資源。比如當你感到開心時，會覺得走路都特別有力；當你感覺很鬱悶時，一定是步履維艱，這就是正向情緒對我們的生理資源產生的影響。它可以促使我們去活動、去鍛鍊、去充分地利用自己的力量。
同樣，正向情緒還能拓展我們的社會資源，幫助我們建立更好的人際關係。比如當你心情愉快時，你就願意與人見面、聊天、交往，並且溝通的氣氛也會很融洽；當情緒不佳時，你可能只想待在家裡，電話不想接、人也不想見。長期如此，怎麼能有好的人際關係和社會資源呢？
此外，認知資源、心理資源的拓展等也與積極的心態和情緒息息相關。情緒好時，我們思考問題也會更積極，思維也會更有創意，更加發散。哈佛大學心理學家泰瑞莎．艾默伯（Teresa Amabile）曾研究人類的創造力二十餘年，追蹤了一些特別有創造精神的人，如諾貝爾獎得主等，目的是弄清這些人與其他人到底有什麼區別。
結果發現，這些人與其他人除了學歷和智商有一些差別之外，更突出的是他們在做出重要貢獻時，往往都是在他們特別積極快樂的時候。
積極的心理狀態除了沒有心理疾病外，還應該具有高於「無病」水準的展現充沛活力的心理狀態，包括積極的情緒、投入式的體驗、親社會行為、對人生價值與意義的追求，以及良好的人際與親密關係等。
其核心思想是希望人們知道，是什麼讓一些人在跌倒多次後，仍然有意願、有勇氣、有能力爬起來；是什麼促使一些人能不斷地戰勝生活中的種種困難與挑戰、痛苦與艱辛，並最終擁有豐盛而燦爛的人生；是什麼讓他們哪怕只是平凡的普通人，卻隨時擁有「內聖外王」的偉大情懷，成就更好的自己。
這才是正向心理學的真正內涵所在。
正向教養是順應天性的教育
在傳統教育中，我們認為孩子只要多學知識、掌握技能即可，卻忽視了對孩子進行人格教育。
實際上，孩子在成長過程中不僅要掌握各種知識、技能，還要具備愛心、擔當、創造力、想像力、感染力、懂得利他、擅長溝通等積極的品質，而這些品質，光靠書本是很難學到的。
正向教養就是試圖運用正向心理學的原理，培養具有積極心理素質的孩子，讓孩子有終身學習的原動力，能不斷地發揮自己的內在優勢、美德、品質，從而積極迎接未來的各種挑戰。
如果教育中缺少深沉的理性、無私的愛、理解與關懷、支持與感恩、寬容、超越、洞見等美好情緒或心理體驗的參與，僅僅是追求簡單的愉悅、暫時的滿足，那不是正向教養，只是快樂方法的教育應用。
我們今天之所以推廣正向教養，目的就是輔佐傳統的知識教育，讓孩子掌握知識之外的能力，幫助孩子在未來獲得全方位的發展。
那麼，什麼是知識之外的能力呢？
美國著名管理學家丹尼爾．品克（Daniel Pink）曾指出，在人工智慧時代，人類需要擁有機器所不具備的六種能力，即審美力、意義力、快樂力、表述力、同理力和共鳴力。
丹尼爾認為，二十一世紀是一個感性的時代。只有能夠擁有上述能力的人，才能真正成為時代的主人，而正向教養恰恰就是面向未來，培養孩子這些能力的一種教育理念。其目的是讓孩子不僅具有出色的學習能力，還擁有更多的靈性、悟性、善意和更高的德行。
而正向教養的目標，正是將每個人都擁有的那些正向情緒喚醒，使之發芽、茁壯生長起來。這包括充分調動正向情緒、全情投入到所從事的事情中，勇敢堅韌地不斷探索生命與世界的意義，積極地獲得那些或大或小的成就，以及構建良好的人際關係。
以上這些，就是正向教養真正要教給孩子的東西。
本文摘選自《品格優勢：成就孩子「王者之力」，從容應對未來的競爭與機遇》，如何出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55007
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