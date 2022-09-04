嘴破以為火氣大？　15年檳榔族「口腔癌」找上門

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根據癌症登記資料統計，口腔癌已高居國內男性十大癌症發生及死亡率第4位，台灣又以舌癌及頰黏膜癌佔多數，好發年齡多在40至70歲之間，近年更有年齡下降趨勢。
臺中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容說明，嚼檳榔導致口腔癌的機率較一般人多出28倍、若加上喝酒就會多出54倍、加上吸菸達到89倍，如果吸菸喝酒又嚼檳榔，機率會提高至123倍。
逾兩週口腔潰瘍或異物感 應儘速就醫
台灣的口腔癌患者通常都有嚼檳榔的習慣，邱于容醫師表示，不論嚼檳榔時間長短、甚至已戒除檳榔，檳榔本身對口腔黏膜的破壞是永久的，檳榔果實裡的成份檳榔鹼，WHO已經認定為人類致癌物，其他添加物如荖花、紅灰、白灰，也被證實有促進癌症發生的風險。
邱于容醫師提醒，口腔癌是最容易自我發現的癌症，建議有嚼食檳榔習慣的朋友若發現口腔黏膜的顏色或形狀改變、嘴唇或口腔有超過兩週以上不癒合的潰瘍、口腔出現不明原因之腫塊或出血、吞嚥咀嚼困難、喉嚨有異物感，應立即就醫檢查。
及早篩檢治療 降低四成死亡率
研究顯示，經由篩檢發現口腔病變並及早治療，可有效降低4成口腔癌之死亡率。目前國民健康署針對 30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸者，及18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔(含已戒)之原住民，補助2年1次免費口腔黏膜檢查，持健保卡至健保特約具牙科、耳鼻喉科之醫療院所即可檢查。
臺中榮總嘉義分院亦提供戒除檳榔及吸菸的衛教服務，由衛教師個別指導戒除技巧並給予鼓勵及陪伴，希望民眾能藉由篩檢，早期發現口腔癌或癌前病變、予以適當治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54990
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