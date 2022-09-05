▲ 少了份衝動 多了點悠閒 Kymco AK550 Premium 試駕

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相信喜愛運動大型速克達的車主對於 Kymco AK550 肯定印象深刻，遙想當年在金門進行試駕時，那猛爆的加速感受以及強大的制動力道，讓人印象深刻，隨後更多的山路試駕體驗更讓人難以忘懷這輛車所帶來的運動色彩，雖然發表之時有不少網友看到品牌就開槍，但至今五年這輛車的車主口碑卻狠狠打了這些人一巴掌，現在 AK550 Premium 更是補足了休閒旅遊所需的配備，並且提升安全等級，對於大羊的使用者來說會更具吸引力。
在整體造型部分依舊與一代的 AK550 大致相同，車頭銳利的眼神散發著科技氣息，而整體的線條配置依舊訴說著那不凡的性能魅力，可喜的是在 AK 550 Premium 身上擁有了電動無段式調整風鏡，最大落差可達 85mm，透過左側把手的按鈕進行調整，巡航時可以升高創造更好的舒適性，而在需要性能表現時則可以降低擁有更好的騎乘姿態與感受，兼顧了實用與性能方面的需求，而車尾的燈具同樣也幾乎與前代 AK550 相同，LED 燈組的設計讓車輛辨識度相當高，成為了道路上不容錯認的焦點。
儀錶部分雖然維持著三區的配置，不過中央的區塊區塊為 Kymco Noodoe 多功能智慧儀表，透過與手機藍芽的連結過後將可以擁有導航功能，此外車輛還擁有 MSC 車身穩定系統、定速巡航、加溫握把等多項實用配備，強調了旅途的便利性，值得一提的是與 Bosch 合作的機車專用穩定控制系統（MSC）以及進階車輛煞車系統（AIBS）也配備在最新的 AK550 Premium 身上，安全性提高的同時更能夠擁有優秀的操控體驗。
這次的試駕行程選擇在陽明山進行，雖然只有短短的三小時體驗時間，不過足以一探 AK550 Premium 的改進之處。基本上整輛車在引擎、車架以及騎乘三角沒有太多改變，但是透過的電腦調整讓整體的加速力道變得更為溫順，過往 AK550 的猛暴感受消弭不少，要說這是進步？或許對於喜愛輕鬆悠遊騎士來說確實是如此，但對於喜愛熱血騎乘風格的人來說，這改進似乎有點失落，不過這也清楚說明了 AK550 Premium 的定位區隔，且透過其他的電控系統也提供彌補了動力輸出溫馴的失落，讓騎士可以享有好的道路體驗。
先來說說鋼琴鍵 Keyless 的導入，一改過去瓦斯開關型的旋轉開關，現在你只要一鍵按下就可以開啟車輛電門，並且透過下排的按鍵控制車輛各式功能，而右側前方也設置了一個手套箱，內部更是配置了 USB 充電座，方便騎士在旅途中為手機進行充電，這個手套箱的最大容量也可以輕鬆裝下一個 700c.c. 的保特瓶，車廂打該之後更是可以輕鬆放入一頂全罩式安全帽，出外旅遊的便利度大幅提升。
車輛搭載的是一具 550c.c. 的水冷並列雙缸引擎，一如上段所述，動力曲線調整的更為平順，為的就是可以擁有更好的舒適度，兩種動力模式的切換也有著截然不同的特性，只不過衝刺力道都不若前代產品，如果在動力模式的選擇上可以擁有與前代 AK550 相同的加速體驗相信會更為動人，但不得不說這輛車的先天體質就非常優良，穩定性非常高的情況下，輔以彎道 ABS、TCS 循跡控制系統的電動配備加持，信心也隨著提升。
騎乘在陽明山的蜿蜒狹窄道路當中，對於靈活度相當高的 AK550 來說可用從容來表示騎乘感受，畢竟新加入的彎道 ABS 和 TCS 電控系統又再次加強了騎士的信心，過去面對到顛頗的道路或者是相對溼滑的路面可能會讓騎士無法輕鬆應對，但是電控系統的導入卻讓這樣的憂慮消逝殆盡，而油門轉下沒有過往的那種猛暴感也讓騎士可以更有勇氣轉動手把，平順的加速特質，變成了一種信心的來源，就算是出彎猛然加速也不覺害怕。
而自身對於 AK550 最深刻的印象依舊是那強而有力的制動力道，一輛超過 200 公斤的紅牌大羊，帶著煞車進入彎道需要極大勇氣，但 AK550 總是能夠給我充沛的時間反應，一方面是因為車輛的極限真的很高，二來就是 Brembo 所帶來的制動力道相當強悍，每每要來到髮夾彎時總是給我可以再快一點的反饋，即便這次 AK550 Premium 強調的是悠閒氛圍，但撇除那刻板印相當中衝勁就是性能的特質之外，這輛車要說擁有很好的運動性也完全不爲過。
而其實要說到大羊的本質，自身認為就是要方便悠閒，因為如果我想要更運動的話可以選擇街跑或是仿賽車款，但今天選擇大羊的原因不外乎就是便利性，這次 AK550 Premium 就是特別強化便利性此特質，但是原本就擁有極佳運動性的基礎，在動力曲線調整之後難道就沒有性能風格了嗎？其實不然，或許加速力道沒有過去兇猛，但融入了多款的電控系統卻讓騎士信心大增，有時候你感受到的車輛衝勁並不一定等於車輛速度，改善了引擎的加速過於敏感特點，AK550 Premium 加量還降價的方式，將會讓這輛車不僅成為國產大型速克達的新標杆，同時還能夠躍上國際與一線品牌進行拼搏，將台灣機車王國的名號打得更為響亮。