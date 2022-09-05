高爾宣月吸200萬！「狂接商演」拼命賺錢 真實原因曝光
2019年憑著單曲《Without You》爆紅的高爾宣，是新生代人氣偶像、當紅嘻哈歌手，他在今年也陸續推出《Circles》、《Drowning》和《Somebody Else》3首單曲，而25歲的他在演藝事業穩固之際，竟然驚曝「想30歲退休」，而為了這個目標，他也瘋狂工作，一個月商演高達4、5場，月收約百萬元，不過他如此拼命的原因，其實是想替父母買下一棟房子，且若有千萬存款，也才有30歲退休的本錢。
根據《鏡週刊》報導，高爾宣爆紅那年，他半年就賺了千萬元，並在台北市木柵買了一間1500萬元的房子，如今3年過去了，他仍拼命工作，狂接商演，原來是因為他早就擬定好計畫，想再拼個5年替父母也買一棟房子，自己則可以實現到鄉下種田的退休生活。
報導指出，高爾宣對自己的演藝事業很有想法，想在30歲就退休的他表示「還有5年，再拼一下」，不過為何想在30歲就退休，他也坦言「就是一個『期望年限』」，因為他其實不愛住在都市裡，而且平常他就很愛在陽台種花草，內心一直都有一個屬於自己的鄉下「開心農場」夢。
而高爾宣除了接商演以外，他每個月也都有品牌活動，吸金能力相當驚人，月入約莫200萬元，一年收入粗估2000多萬元。只要再多拼個幾年，就能實現替父母買房的願望，也能替自己再購入一間房。不過為何會想把錢投入房市，原因其實很簡單，因為他不善理財，置產相對來說就是一個安全又保值的投資方式。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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