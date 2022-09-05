特企／NU SKIN新世代潔顏機「LumiSpa iO」　超淨化登場

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首款 IoT物聯網潔顏機 智慧打造新時代護膚保養體驗
Nu Skin 於美容科技領域持續突破創新，奠定業界領先地位，更連續四年獲評全球排名第一居家美容儀器系列品牌註1，首代 「LumiSpa新動機」更蟬聯品牌熱銷明星商品。搭配專屬淨膚露使用的LumiSpa採用「醫療級銀離子矽膠護膚導頭」，以溫和不刺激的方式養出水煮蛋肌，並以品牌獨家「微脈動反旋科技」，透過導頭的反旋方式及震動幫助肌膚運動，增加彈性與澎潤感，使肌膚加倍柔嫩。
全新升級的「LumiSpa®iO 智慧雙效潔顏機」延續獨家技術並導入IoT物聯網科技，可透過手機連結VERA App，進化支援自訂保養模式、保養同步化、智慧教練、美肌寫日記、使用情況追蹤、專屬產品推薦註2等六大功能註3，提供更多元化個人應用與設定，並透過直覺化的操作介面提示標準使用方式同時記錄使用過程，以確切掌握肌膚的保養狀況，客製化打造聰明智慧的淨膚保養體驗。
此外，「LumiSpa®iO 智慧雙效潔顏機」採用的新一代「醫療級銀離子矽膠護膚導頭」，智慧搭載RFID裝置（無線射頻辨識），可依使用分鐘數建議更換時機，確保每次使用都是最佳狀態，日常保養更省心。此外，消費者可依各種膚況需求選購多款導頭替換使用，包括適用於痘痘肌和敏弱肌的柔嫩型護膚導頭、適用油性膚質的強效型護膚導頭與專為眼部脆弱柔嫩肌膚保養而研發的睛緻修護新動組，搭配平衡淨膚露、輕柔淨膚露、控油淨膚露、抗痘淨膚露與水感淨膚霜等5款淨膚露/霜，以「最懂你的潔顏機」量身打造居家護膚保養優質體驗。
全新 LumiSpa®iO美學設計升級 高效護膚保養兼具品味風格
新一代 LumiSpa®iO智慧雙效潔顏機不僅功能全面進化，外觀設計也更加卓越。機身升級為防滑手柄，即使洗臉過程中手濕也能輕鬆握持。機背LED光源設計，隨著自訂的潔顏時間動態會變換光源位置進行程序提醒，清楚顯示目前保養進度；機身顯示燈也較前一代產品進化升級，配合自訂保養模式可選用不同燈號幫助辨識，全依個人喜好做選擇。此外，新一代LumiSpa®iO智慧雙效潔顏機採磁吸式充電裝置，充電更方便。絕美工藝與優雅質感，將為日常肌膚保養帶來嶄新的使用體驗。
EMPOWERME數位商機新策略 建構全方位數位智慧生態圈
美商如新Nu Skin在台成立30週年的里程碑，與美國總部零時差於在地市場導入EMPOWERME數位商機發展策略，以「物聯網個人化應用」、「社群商務」、「整合式數據生態系」三大面向為核心，全方位發展數位智慧生態圈，提供顧客更完善的購物體驗及消費旅程；而注入智慧科技的新世代產品 –「LumiSpa®iO 智慧雙效潔顏機」即是EMPOWERME數位商機發展策略中的重要環節，透過IoT物聯網技術，消費者不僅可以透過VERA App依據保養風格、生活習慣與膚況需求量身打造個人化保養設定，更可追縱與紀錄使用情況更進一步找到最適合自己的保養方式與產品，達到最佳個人化體驗。
Nu Skin美容黑科技持續創新 環境永續目標並肩而行
作為美容保養領域的創新領導品牌， Nu Skin 於產品持續推陳出新的同時，亦致力於環境永續目標。新一代「LumiSpa®iO 智慧雙效潔顏機」不僅包裝外盒縮小體積以達到減積與減材目的，且整體外包裝使用34% PCR塑膠再生材料製成，致力實現可回收、可再生的永續願景。Nu Skin 期望透過全面減少產業與產品對地球環境的衝擊，積極朝永續目標前進，也預期在2030年，完成更換包括保養、彩妝、生活用品、營養補充品的產品包裝，實現可回收、可循環利用、可重複使用、簡化或可再生的計畫，致力對地球、環境更友善。
「Hello! From Nu Skin新有所享」迎新專案 加贈水光膠原胜肽COLLAGEN+
Nu Skin 針對新註冊零售顧客、自用客戶及會員（包含全新／重新加入）提供「Hello! From Nu Skin新有所享」迎新專案， 於LumiSpa®iO智慧雙效潔顏機新品上市期間，透過Hello! From Nu Skin專案入手LumiSpa®iO智慧雙效潔顏基礎套裝（含 LumiSpa®iO智慧雙效潔顏單機與 LumiSpa®淨膚露1支），加贈2022年Nu Skin熱銷新品「水光膠原胜肽COLLAGEN+」1盒；Nu Skin「水光膠原胜肽COLLAGEN+」關鍵3大成分包含膠原蛋白胜肽、透明質酸鈉（玻尿酸）、金盞花葉黃素，讓保養內外兼顧，隨時散發動人光采。