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特企／新光銀行響應國際失智症月　營造高齡友善環境

▲新光銀行舉辦「失智友善VR同理心體驗」員工宣導講座，強化員工識能與對失智者溝通技巧。（圖／品牌提供）
▲新光銀行舉辦「失智友善VR同理心體驗」員工宣導講座，強化員工識能與對失智者溝通技巧。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-06 11:08:10

新光金控子公司新光銀行以公平待客為服務核心理念，推動「新光友善失智共融CASE計劃」，透過關懷Care、陪伴Accompany、社會參與Social Participation及同理Empathy四大主軸，結合金融服務本業，於分行端協助防堵詐騙、推廣高齡友善環境，並連續五年響應每年九月份的「國際失智症月」，推動失智友善行動。

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新光銀行響應金管會重視公平對待高齡客戶之政策，自今年7月起舉辦一系列員工宣導講座。與社會企業「盤古銀髮股份有限公司」合作，透過VR科技技術，舉辦「失智友善VR同理心體驗」，行員藉由失智者第一人稱視角VR影片認識失智，經由講師引導分組討論及情境演練，加深對失智症者的覺察力；亦與社會企業「新活藝術服務有限公司」合作「解開記憶的鑰匙」情境式線上密室逃脫遊戲，行員透過推理解謎的過程及講師引導，體會失智症患者內心世界，於第一線服務遇到狀況時能連結所學展現同理心。

為擴大年輕族群對失智症的認識，新光銀行推動「失智友善認知校園紮根計劃」，將失智議題帶進校園，連續兩年結合社會企業資源及大學社會責任（USR）實踐計劃，舉辦「心光閃閃．揮灑色彩」跨代藝術創作工作坊，媒合社會工作學系、護理系、長照系等學生透過藝術創作志工服務，與失智長者近距離互動、學習高齡陪伴及傳承生命經歷。今年七月起與「社團法人中華民國失智者照顧協會」合作，媒合彰化師範大學數位內容多媒體所之教授及學生，共同合作開發「失智友善e學習．彩憶新光真有趣」互動式網頁，以簡單易懂的方式宣導「失智症十大警訊」、「延緩失智關鍵」等衛教主題，吸引更多青少年及社會大眾對「失智症早期發現、早期治療」議題之關注。

新光銀行面對高齡社會的銀色浪潮，將持續加強員工宣導，並將更積極整合企業、地方及教育資源，串連員工與社會大眾的力量，共同打造在地老化、友善社區、樂齡生活、財務安全的友善樂齡環境。

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