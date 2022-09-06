百頁豆腐竟有一半是油！　營養師：傳統豆腐、無糖豆漿最健康

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根據台灣衛福部的食物代換表，百頁豆腐被歸類在高脂肪的豆魚蛋肉類，70公克含有7公克蛋白質、10公克脂肪，熱量為120大卡。同樣被歸類在高脂肪的豆製品還包括素雞、素魚；低脂肪的豆製品為無糖豆漿、濕豆包、臭豆腐（未油炸）、干絲；中脂肪的則有嫩豆腐、傳統豆腐、五香豆干、小方豆干、黃豆干等等。
而根據台灣食品成份資料庫指出，100公克百頁豆腐含有13.4公克粗蛋白；13.1公克粗脂肪，等於是蛋白質與油脂各半，熱量則為196大卡。相較之下，同樣名稱為「豆腐」的傳統豆腐100公克熱量為88大卡、嫩豆腐則為53大卡。
呂孟凡解釋，由於不同廠商製作的百頁豆腐營養成分比例會有不同，因此食物代換表跟台灣食品成份資料庫所顯示的百頁豆腐蛋白質與油的比例有所差異。
百頁豆腐這麼可怕，絕對不能吃嗎？
百頁豆腐竟然這麼可怕，那我們還可以吃嗎？呂孟凡認為，只要了解食物的營養成份，知道可以吃的頻率、份量或方法，還是一樣可以攝取百頁豆腐。但建議日常飲食中所攝取豆類的蛋白質製品，還是應以傳統豆腐、嫩豆腐、無糖豆漿、豆干等為主，但偶而嘴饞想吃吃百頁豆腐也沒問題。
本文經 營養師呂孟凡 臉書粉專《營養麵包（呂孟凡營養師）》授權報導
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