女人的難言之隱　子宮陰道脫垂症

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衛福部臺中醫院林新旺醫師指出，子宮陰道脫垂，發生在子宮的韌帶及陰道頂部變弱並塌陷到陰道管中。子宮陰道脫垂的症狀包括陰道受壓或脹滿的感覺就像外陰部有一個小球，有什麼東西從陰道裡掉出來的感覺。尤其老年女性骨盆腔肌肉組織鬆弛，肌膜韌帶的纖維組織減少，易有這類疾病。
林新旺醫師說，在更嚴重的脫垂病例中，子宮和陰道頂部可能會凸出陰道口，膀胱功能改變，無法排空膀胱。直腸膨出（陰道和直腸之間的結締組織下垂）或膀胱膨出（陰道和膀胱之間的結締組織下垂）造成性交時的疼痛或不適及衛生棉條使用困難。
嚴重微創手術 預防重於治療
子宮陰道脫垂的治療因症狀的嚴重程度而異。在輕微的情況下，可能會建議進行骨盆底鍛煉以增強肌肉。在中度情況下，陰道子宮託來支撐您的陰道壁。在最嚴重的情況下，您可能會受益於手術，例如子宮陰道懸吊術，這是一種微創外科手術，陰道壁附著在骨盆的穩定韌帶上。林新旺醫師認為，進行骶棘韌帶懸吊術手術治療，陰道穹窿懸掛在骨盆內的韌帶上，是很好的選擇。
林新旺醫師表示，對於子宮脫垂來說，預防更重於治療。但並沒有絕對的方法可以完全預防骨盆腔器官脫垂的發生，只能減少或延緩脫垂的發生和進展。若是嚴重子宮脫垂症狀，不可諱疾忌醫，請盡速就醫，早日接受治療，恢復健康生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55020
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