有無外送攜手「厚舖涮涮鍋 plus+」　給你極致饗宴

以厚舖涮涮鍋 plus+超人氣的「日本生食干貝海陸鍋」來說，不同於外面火鍋店的小干貝，厚舖涮涮鍋 plus+端出4顆肥美鮮甜的大干貝作為主食，放入滾燙的高湯中翻騰數分鐘，軟嫩入口即化的口感服貼在舌尖上，最後涮上現切的新鮮肉片，海陸雙雄在鍋中各據一方。
當然除了極具魅力的主角，湯底中的每一樣配角，也需要同等驚艷。鍋中的海鮮種類琳瑯滿目，包含熟成白蝦、澎湖手工花枝漿、鯛魚片、巴沙魚、東石大蛤蜊等，蛤蜊多汁肥美，魚肉軟嫩鮮甜，每一口海鮮都捎來海風，讓人耽溺在鍋前的煙霧瀰漫。
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吃盡了寶藏般的鮮甜海味，不忘配上六盎司的肉品作為轉換口味，厚舖涮涮鍋 plus+的肉片油花分佈均勻，切片份量豪邁大方，浸在海鮮湯頭中依舊掩蓋不過肉質的軟嫩與新鮮。
最後，除了菜單餐點以外，店內自助吧提供主食(飯、麵、冬粉)、調味料、飲品、冰品，供顧客自由取用。醬料方面，不同於其它火鍋店，厚舖涮涮鍋 plus+提供了花椒油作為沾醬選擇之一，為每一口碰撞出不同凡響的味覺饗宴。餐後還可以到冰櫃為甜點的胃收尾，除了桶裝明治冰淇淋之外，還提供了多種口味的冰棒供客人選擇，大啖肉食後的沁涼，可謂火鍋店一大享受。
看完厚舖涮涮鍋 plus+的美味餐點，相信大家已經忍不住想手刀前往忠誠路的餐廳用餐了吧，別急，其實不用出門也能享用美味！現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠，把新鮮海味打包送上餐桌！