萬歲牌全新堅果系列上市　陪沈團狂推：特殊滋味停不下來

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好食材也需要調味去襯托美味！烤得剛好的腰果咬起來香氣十足，再裹上鹹蛋黃魚鬆或青蔥，濃郁金沙口感酥鬆涮嘴，青蔥鮮味則完整保留，兼具健康與豐富層次口感，就連網紅陪沈團都讚不絕口，邊吃邊說：「青蔥是他的第一名，鹹蛋黃搭配魚鬆鹹甜鹹甜，這保證讓你吃得出來，一口一口吃超有感，整包滿口吃最滿足。」而且小包裝方便攜帶！搭配追劇、下午茶食用，在家開趴還能零負擔照顧健康，樂享生活！
每一口都是香濃可可feat嘎嘣脆「可可脆杏仁果」！
絲滑柔細的純濃可可搭配威化餅乾，並包裹著香脆杏仁果，酥脆不硬的口感兼具紓壓與趣味，淡淡的甜味襯出堅果濃郁香氣，彷彿手作點心的小巧外觀，就連陪沈團也讚不絕口說：「不是小孩口味很甜的可可，真的很好吃」。剛好可以在結束冗長會議時，吃上幾顆療癒身心。若是與閨密相約戶外露營，架台露天投影機看劇，來杯手沖咖啡搭配可可脆杏仁果，或將可可脆杏仁果放入冰淇淋自製小甜品，配上主角的浪漫氛圍，幸福感頓時UP，劇情甜蜜蜜，嘴裡的可可脆杏仁果更能凸顯濃郁風味，是大家徜徉大自然時的最佳良伴，休閒之餘也輕鬆樂享生活。
碰撞絕佳新滋味！「雙芝腰果/蔓越莓核桃」
許多人認為，堅果口味單純，吃來吃去沒有什麼變化，但這次萬歲牌將堅果結合不同食材迸出新滋味！芝麻控想吃甜食，雙芝腰果一次給你雙重濃郁芝麻香，兩個願望一次滿足，相較傳統高糖點心，作為補充好油的營養來源口感爽脆也滿足健康需求。蔓越莓核桃的酸甜搭配優質堅果，素有紅寶石之稱的甜美香氣散發自然光采，酸甜的蔓越莓將核桃淡淡的苦澀味中和，吃起來微酸微甜讓人越嚼越涮嘴，朋友聚會也可以無負擔享用！
醇厚濃郁奢華口感「濃起司堅果」
而起司與堅果絕對是紅酒愛好者的第一選擇，堅果低溫烘烤保留原始風味，再裹上口感溫潤奶香十足的起司，以特殊淋漿製程調味，每一口都能感受到起司絲的濃郁香氣與堅果的清脆口感交織出不膩口且充滿層次的奢華感受，不管是搭配紅酒小酌放鬆或是與三五好友追劇品嚐，在忙碌工作壓力大的生活中，不管是誰都必須懂得適時紓壓！再忙也要懂得品味、享受生活！
懂吃也會懂生活 現代人品味的嘴饞首選
「Lagom」一詞源自於瑞典人的哲學，不多不少恰如其分的美好，是人們平衡心靈、悠閒品味生活的方法。而現代人重視工作與生活，更需要適時放鬆身心吃得美味吃得健康，有時想來點療癒點心，口味選擇多而且小包裝的萬歲牌堅果就是最佳選擇，陪沈團也笑說：「不是萬歲牌他們可是不吃，沒有不喜歡的口味，只有快要停不下來的口味。」淋漿系列賦予堅果全新食感！吃起來輕鬆無負擔，是享受生活，維持健康的優質夥伴，而且先進技術排氧保鮮，更能保持口感輕脆，每包都有安心履歷，檢驗報告透明公開，現在全聯、各大量販店、便利商店都買的到，讓你輕鬆入口，樂享生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！