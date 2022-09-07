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特企／《蔚藍檔案》迎情人節活動劇情　全新角色同步推出

▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於9月6日更新「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」的活動劇情。（圖／品牌提供）
▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於9月6日更新「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」的活動劇情。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-07 17:28:45

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於9月6日更新「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」的活動劇情，同時也加入玩家期待已久的人氣角色「狐坂若藻」等學生，更多改版資訊請參考以下內容。

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本次的劇情以迎接情人節的「奇普托斯」為背景展開，玩家可以觀賞到為了守護情人節慶典現場而進行巡邏的老師與學生們，以及突然闖入慶典現場的「若藻」相關故事。除了劇情新增外，本次改版同時新增4名新學生，首先登場的「若藻」原是「百鬼夜行聯合學園」的學生，現在正受到停學處分當中，可以透過「慶典招募」取得。「若藻」的「EX技能」可以對1名敵人造成攻擊傷害，並將我軍對敵人造成的傷害累積10秒後引爆，依照累積的量給予神秘屬性的傷害。另外，可以透過完成活動劇情第1話獲得的「吹雪」則隸屬於「女武神警察學園」，擁有可以提升攻擊力46秒的「EX技能」。

除此之外，還有「格黑娜學園」的「瀨奈」，「瀨奈」使用「EX技能」時，會搭乘「急救突破11號」登場，「急救突破11號」能夠使以自己為中心的圓形範圍內除自己之外的我軍攻擊力增加且恢復體力。而「千年科學學園」的「千尋」擁有可以給予1名敵人強烈攻擊傷害，且如果敵人的防禦類型為「重裝甲」時，更能夠追加昏厥效果的「EX技能」。

NEXON為紀念本次更新準備了豐富多樣的禮物。首先，作為事前預約禮物，將發送2,400個「青輝石」與「高級戰術教育BD選擇券」、「高級活動報告」等各式各樣的成長貨幣。並根據事前預約累積人次達到50萬的目標，官方將抽獎送出巧克力DIY模型與材料。另外為紀念新活動劇情的推出，只要在9月13日前登入的所有玩家可以獲得「10次招募票券」。同時透過新推出的「StartDash 登入獎勵」提供「10次招募票券」、「家具箱子」、「閃耀花束」等多樣好禮。除此之外，9月10日起連續10日，每天可以進行10次免費招募，免費招募僅限於活動期間內使用，活動期間內每天登入遊戲時，總共可以獲得100次免費招募次數。

NEXON為迎接中秋節，也將於9月8日至9月18日期間進行「滿月之下，緋紅色的捉迷藏」活動，在活動網頁中拼湊「線索」拼圖即可獲得各種獎勵，相關獎勵內容預計於9月8日起陸續公開。

《蔚藍檔案》活動劇情「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」更新的相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。

《蔚藍檔案》官方Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive/
《蔚藍檔案》「夏萊的快樂情人節巡邏」&「狐坂若藻的沉默與祝宴」PV：https://youtu.be/r8WmYV9cj9U

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