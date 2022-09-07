特企／《蔚藍檔案》迎情人節活動劇情　全新角色同步推出

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除此之外，還有「格黑娜學園」的「瀨奈」，「瀨奈」使用「EX技能」時，會搭乘「急救突破11號」登場，「急救突破11號」能夠使以自己為中心的圓形範圍內除自己之外的我軍攻擊力增加且恢復體力。而「千年科學學園」的「千尋」擁有可以給予1名敵人強烈攻擊傷害，且如果敵人的防禦類型為「重裝甲」時，更能夠追加昏厥效果的「EX技能」。
NEXON為紀念本次更新準備了豐富多樣的禮物。首先，作為事前預約禮物，將發送2,400個「青輝石」與「高級戰術教育BD選擇券」、「高級活動報告」等各式各樣的成長貨幣。並根據事前預約累積人次達到50萬的目標，官方將抽獎送出巧克力DIY模型與材料。另外為紀念新活動劇情的推出，只要在9月13日前登入的所有玩家可以獲得「10次招募票券」。同時透過新推出的「StartDash 登入獎勵」提供「10次招募票券」、「家具箱子」、「閃耀花束」等多樣好禮。除此之外，9月10日起連續10日，每天可以進行10次免費招募，免費招募僅限於活動期間內使用，活動期間內每天登入遊戲時，總共可以獲得100次免費招募次數。
NEXON為迎接中秋節，也將於9月8日至9月18日期間進行「滿月之下，緋紅色的捉迷藏」活動，在活動網頁中拼湊「線索」拼圖即可獲得各種獎勵，相關獎勵內容預計於9月8日起陸續公開。
《蔚藍檔案》活動劇情「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」更新的相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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《蔚藍檔案》「夏萊的快樂情人節巡邏」&「狐坂若藻的沉默與祝宴」PV：https://youtu.be/r8WmYV9cj9U