特企／麗嬰房品牌「YUAN 圓」　攜手插畫家角斯慶開站！

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今年秋天，YUAN圓 將以全新面貌與大家見面，以「百獸祝福」為主題，賦予新中式風格重新裝扮，新款布花混搭跨季跨性別穿搭，同時開發系列成人款配飾與贈品，此外，本季首次新嘗試與台灣插畫家角斯聯名合作，角斯是台灣當代第一個從民間傳說出發，用插畫說故事的視覺創作者，這次合作將傳統東方神獸轉化成現代的語言，讓神獸變得平易近人，並把孩子可能的內、外性格以角色做企劃，挑選了「勇敢、活潑、漂亮、貼心」這四個面向去創造角色，塑造了「暖呼虎、金美鳳、動滋龍、享樂鷹」四隻神獸，每一個角色都代表對孩子的期望與祝福，更運用「神獸的中秋之月」原創故事，描述中秋節發生一場突如其來的災難，兔子們請求四神獸幫忙，神獸們如何發揮各自天賦與專長解決困境化險為夷，透過童趣的故事傳達給孩子們學習互助與分享的真諦。
近幾年疫情重創實體通路，網路購物已是不可缺少的生活日常，品牌數位化成為趨勢，為了更貼近現代父母的消費習慣，麗嬰房選擇在中秋節這個具華人代表性的重要節日，盛大開幕 YUAN圓 品牌官方網站，並開啟跨境電商服務讓喜愛 YUAN 品牌的海內外消費者，皆可以輕鬆購入喜愛的商品。YUAN 品牌網站開站期間祭出全館七折，滿3000元免運費，同時精選八款限量獨家組合商品，限時超低價回饋新朋友，此外，滿3900元還加贈 YUAN 圓滿滿印圖口罩六入(價值$299)，另有更多回饋金等你來蒐集，麗嬰房邀請全球喜愛東方文化的朋友們不要錯過難得的開站慶，讓孩子將滿滿祝福穿在身上。
YUAN圓 X 角斯 神獸的中秋之夜 聯名創作影音：https://youtu.be/ainjczguvxw
YUAN圓 X 角斯 百獸祝福傳達希望 聯名合作影音：https://youtu.be/ki2f_4xpPZg
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