「高雄券」營業額與核發額度不符　政風處清查合作商家

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張倍榮指出，重要審核意見中包含，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響經濟，高雄市政府連結中央振興五倍券發放高雄券、舉辦「高雄開就賺」振興活動，以鼓勵消費，截至去年底止共花新台幣10億2247萬餘元。
並委託高雄銀行發放及兌付，權責分工及橫向溝通不足，未確實掌握發放作業所需經費，另印製採購案未周妥規畫，導致已製印的票券停發留存，應檢討改善。
國民黨高雄市議員邱于軒質詢指出，先前已有議員議會質詢，疑有人透過振興券換高雄券的機制賺取利差；最終審計報告也指出「有申請人的營業額與核發額度未盡相符」，詢問張倍榮處理情況。張倍榮答詢說，已要求市府政風處進行清查，政風處也回覆清查後已將相關商家移送檢調。
針對審計處意見，高雄市政府在回覆表示，相關作業經費依實際需求滾動調整，並由111年公務預算支應；另因部分店家振興成效提前達標，因此採動態調整，未來將加強相關配套，審視資源分配情形；未使用票券部分已盤點封存，未來將加強執行前置規畫評估。
「高雄開就賺」活動去年10月起跑，在高雄市百貨、旅宿及餐飲等夥伴店家，持振興五倍券消費滿額就送高雄券。高市府規範夥伴店家依約定方式兌換，在高雄券發放完畢後，需以「千」為單位，備妥1比5金額的振興五倍券，向高雄銀行申領到對應額度高雄券。（編輯：孫承武）1110908