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走累了？王思聰「坐輪椅」遊樂園　排場超大遭網調侃

▲近日網友在遊樂園偶遇坐在輪椅上的王思聰，讓人猜想他是不是身體出狀況。（圖／王思聰IG）
▲近日網友在遊樂園偶遇坐在輪椅上的王思聰，讓人猜想他是不是身體出狀況。（圖／王思聰IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-09 14:30:072022-09-09 14:39:35

身家268億台幣的中國知名富少王思聰，日前大戰中國官方診療推薦用藥「連花清瘟」，引發熱議後，上月底還被發現退出萬達集團董事。不過，王思聰的生活似乎未受影響，就有網友在北京環球影城偶遇他，只見他身邊有許多美女圍繞，但奇怪的是，王思聰竟坐在輪椅上，就讓人猜想他是不是健康出問題。

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近日，有網友在北京環球影城遇見王思聰，他身穿潮流寬鬆T恤、搭配橙色短褲，戴著口罩和墨鏡，看上去十分悠閒。不過，令人感到疑惑的是，王思聰竟是坐在輪椅上，但雙腳看上去沒有包紮痕跡，且能翹著二郎腿，由友人推著他到處逛園區。照片曝光後，就有人在猜想王思聰可能走到太累了，單純不想走路。

▲王思聰坐在輪椅上，讓人猜想他是不是腳受傷了。（圖／翻攝自寶八姨微博）
▲王思聰坐在輪椅上，讓人猜想他是不是腳受傷了。（圖／翻攝自寶八姨微博）
果不其然，另一名網友也曬出在遊樂園遇見王思聰的照片，可這次他離開輪椅，好端端的站著與旁人說話，而離開園區時，他手上提著不少戰利品，悠閒的走出遊樂園。照片曝光後，就讓不少網友調侃：「古代公子被轎子抬著出門，現代公子用輪椅出行」、「所以是沒殘疾但是要坐輪椅的人？」

▲王思聰疑似逛累了，才坐在輪椅上遊樂園。（圖／翻攝自寶八姨微博）
▲王思聰疑似逛累了，才坐在輪椅上遊樂園。（圖／翻攝自寶八姨微博）
另外，也有人從網友曬出的照片中發現，王思聰這次出外遊玩，身旁也跟著多位美女一同玩樂，據悉，王思聰一行人購買的VIP票，讓他們全程都不用排隊，他還特意請了一位工作人員，全程帶著他們遊園；還因為王思聰的陣仗實在太大，在園區內引起不小轟動，也讓網友直呼：「排場比明星還大，完全不低調。」

▲王思聰陣仗太大，還在園區內引起不小騷動。（圖／翻攝自微博）
▲王思聰陣仗太大，還在園區內引起不小騷動。（圖／翻攝自微博）

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