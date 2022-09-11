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美通膨降溫可期、股市具止跌契機　台股有望站上14900點

▲下週13日美國將公布8月CPI數據，永豐投顧判斷美國通膨降溫可期，預估本週台股指數最高可達14900點。（圖／NOWnews資料照）
▲下週13日美國將公布8月CPI數據，永豐投顧判斷美國通膨降溫可期，預估本週台股指數最高可達14900點。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-11 11:43:12

下週13日美國將公布8月費者物價指數（CPI）數據，永豐投顧判斷，美國8月CPI年增率將持續降溫，或許為美股暫時止穩契機，隨著第4季通膨續降及升息腳步放緩，永豐投顧認為目前是市場信心最崩潰時期，故建議逢低可分批佈局，預估本週指數最高可達14900點。

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永豐投顧回顧上週台股指出，國際利空不斷洗禮，大盤一度跌落14500點整數關卡，最低來到14397.12點，台積電成為壓垮駱駝的最後一根稻草，外資報告指出因龍頭晶片廠砍單的原因，台積電關閉4部EUV機台，台積電一週以來下挫10元，跌幅2.06％％，影響指數約92點。

所幸上週四（8日）美國在蘋果發佈新品、油價重挫達5％，及十年債殖利率回落下，美股那斯達克指數及SOX指數終結連7黑，台股也重新站回14500點整數關卡，收盤指數為14583.42點，週跌89.62點，跌幅0.61％，日KD技術指標在低檔區形成交叉往上型態，具備止跌回穩契機，永豐投顧認為，只要消息面有利多刺激，指數短彈機率十分大。

在類股表現部分則出現較投信、外資對做情況，投信為季底作帳，逢高結帳生技族群致類股跌3.09％。在電子類股部分，漲跌則是分歧，半導體持續受美國AI晶片禁銷中國影響，類股下挫2.05％，而電子零組件則在台達電上漲5.1％及國巨上漲7.2％帶動下，週漲1.39％。

在傳產類股部分，水泥股出乎意外成為外資、投信共同買進標的，台泥週漲3.61％、亞泥週漲4.14％，造就沈寂已久的水泥類股週漲3.24％，成為本週漲勢最佳族群。

上週集中市場外資續賣380億元，投信買超58.41億，自營商含避險賣超126.3元，三大法人合計賣超447.97億元。融資減16.71億元，融資餘額1922.84億；融券增5561張，融券餘額62.25萬張，投信獨撐。

上櫃股票方面，外資賣超26.05億，投信買超0.75億，自營商賣超29.9億元，三大法人合計賣超28.29億元。OTC融資減2.38億，融資餘額624.53億，融券減3,643張，融券餘額150,466張。

永豐投顧提到，上週國際股市利空不斷，先是Fed官員紛紛發表將激進升息打擊通膨言論，鷹派聲浪持續發酵，接著美國政府祭出AI晶片禁銷中國禁令，打擊晶片類股，再來是俄羅斯藉口維修北溪一號，天然氣無限期停止銷往歐洲，導致歐元貶至20年新低，美元指數則是創110新高價位，雖然後續美國公布的8月非農數據及非製造業ISM指數優於預期，市場仍是負面解讀，認為強勁的數據，讓Fed可於21日 FOMC會議中，心無旁騖的加速升息。

永豐投顧表示，上述負面訊息短期無解，不過無論美股及台股短期技術性回檔已深，日KD值已至超賣區，下週13日美國將公布8月CPI數據，7月CPI降溫主因是能源項目年增率下降，而觀察8月布蘭特原油均價為98美元/桶，年增率雖達38％，但較7月年增率42％減少，同時月增率亦減6.6％，加上貨櫃及BDI價格均大幅下降，故判斷美國8月CPI將持續降溫，或許此為美股暫時止穩契機。

Fed在9月升息2至3碼後，利率已達3到3.25％水準，接近Fed鷹派官員激進的目標利率4％水準，永豐投顧表示，隨著第4季通膨續降及升息腳步放緩，目前就是市場信心最崩潰時期，故建議逢低可分批佈局，預估本週指數區間為14400點至14900點。

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