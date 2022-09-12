按摩後全身痠痛怎麼辦？醫教６招改善，不正常疼痛留意骨折！

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正常的痠痛：胡心瀕醫師表示，一般而言按摩完會全身痠痛是很正常的，正如運動後會痠痛，是正常的乳酸釋放。而有稍微的瘀青也還算是正常範圍內，這可能是因為個人血管較為脆弱，或是按摩者施力較大，使身體出現輕微損傷。
不正常的疼痛：不過醫師也提醒，民眾若是按摩完出現更明顯的不舒服，甚至是紅腫熱痛、嚴重瘀青、越來越嚴重、越來越明顯等，這類情形就得留意是否為其他因素所致，可能已經造成了身體較嚴重的損傷，例如按摩力道過大使得較大規模出血或肌筋膜發炎，甚至是出現骨折等，若持續兩三天都沒見好轉，建議檢查一下為佳。
按摩後不正常疼痛小心骨折，３大不宜族群留意身體狀況！
易出血、瘀血者：胡心瀕醫師更進一步解釋，良好的按摩雖然有助消除疲勞、有利養生，但並非人人都適合按摩，像是血管較脆弱、有凝血功能障礙、正在服用抗凝血藥物的族群，就容易出現較嚴重的出血、瘀血等，建議避免。
易骨折者：骨質疏鬆症的患者，若施力不當很有可能出現骨折，且值得注意的是，骨鬆患者常見是在骨頭斷裂的當下才知道有骨鬆，若壓斷的是脊椎後果不堪設想。因此若自覺已有年紀了，或平常沒有在曬太陽、喝牛奶、補鈣等養骨習慣，或是出現身高變矮、駝背、常常腰痛背痛等，這類疑似有骨鬆情況者，都建議避免按摩為佳。上述這些族群都是較容易出現「按摩後不正常疼痛」的族群，舒壓方式建議以較溫和的芳療或泡溫泉進行，或循中醫、復健師等醫學專家協助。
血流尚未穩定者：除此之外，身體處於極度疲勞、肚子餓、剛吃飽情況下也應避免按摩。醫師解釋，雖然很多民眾通常都會在很累的情況下前往按摩，但此時下人體的血壓、血氧、身體狀況可能較為不佳，按摩可能出現頭暈等不適，也有可能暈倒在現場。肚子餓也是同樣的道理，建議等稍休息個一天，待身體恢復一定水準再進行按摩。
剛吃飽不宜按摩，道理則如吃飽飯不宜洗澡，身體還正消化食物，按摩雖可促進血循，但也意味著會分散胃部血流，易使消化不佳，也可能容易導致胃食道逆流發生。飲酒後會讓血管擴張，此時按壓力道稍微較大，也可能使得血管破裂而出血，也建議避免於此。
按摩後全身痠痛怎麼辦？醫教簡單６招有助改善！
改善按摩後為乳酸釋放的正常痠痛，胡心瀕醫師建議可在按摩後先喝杯溫開水，加速循環、代謝乳酸。保健食品的薑黃、薑黃茶等也可緩解肌肉痠痛、舒筋活絡。泡澡、熱水澡、伸展、貼布、痠痛藥膏等也都有所幫助。也記得提醒自己有充足的睡眠，以讓身體有「進廠維修」的時間。
按摩後別再自行敲打，無法舒緩痠痛早檢查！
許多民眾為改善會自行敲打、拍打、加強按摩等，胡心瀕醫師就較不建議，這動作除了如同再繼續按摩、對改善按摩後痠痛沒什麼幫助外，還可能使得情況加劇或惡化。
疼痛太久、按摩也沒改善等，也可能是因為日常姿勢習慣不佳或壓力緊繃引起「肌筋膜疼痛症候群」，單純的按摩恐怕改善有限，若有這種情況建議先檢查並視情況治療為佳。
按摩不是越痛、越用力越好，施力過度日久小心肌肉纖維化！
胡心瀕醫師也提醒，良好的按摩在於適度，且並不會出血、瘀青，而是感到該處有點熱。不少節目會教民眾敲打經脈等，或許為節目效果敲打較用力，民眾常見會有樣學樣、認為要敲得用力、甚至敲到紅腫瘀血才有效、看到紅腫瘀血正是有效的結果等迷思。施力過度的按摩日久嚴重也有可能使得肌肉纖維化，這也是民眾需要留意的。
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