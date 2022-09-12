罹退化性關節炎更要運動！ 臺大醫院物理治療師授3大招

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺大醫院物理治療中心表示，目前退化性關節炎的臨床診斷是：年齡45歲或以上，出現活動相關引起的關節疼痛，早上起床後出現患側關節的晨間僵硬但可以在30分鐘內緩解，或者是45歲以下但曾受過創傷性關節傷害，也可能會罹患退化性關節炎；約有50%的年輕人在關節運動傷害後的10至15年間，出現退化性關節炎的現象。
運動可以緩解疼痛 降低關節受損風險
其實不論年紀或者是症狀的嚴重程度，運動對所有的退化性關節炎患者都是有幫助的。臺大醫院物理治療中心指出，針對髖關節與膝關節退化性關節炎的研究顯示，做運動能顯著地降低疼痛。
此外，運動可以增強肌力以達到保護與支撐關節的效果；運動可以減輕關節的僵硬；運動還能改善身體平衡與穩定能力達到降低跌倒受傷的潛在風險。
退化性關節炎運動 常見3大項目
退化性關節炎的運動項目建議基本要包括局部肌力訓練、伸展運動與全身性的體能活動。
1.局部肌肉肌力強化運動。
▲滑牆運動：膝關節肌力訓練運動
▲大腿推蹬機
2.伸展運動。
▲髖關節與膝關節伸展運動3.全身性的體能活動。如：快走、游泳、騎自行車等，可以增加有氧適能並減少靜態久坐的時間。
物理治療中心 尋求專業治療協助
臺大醫院物理治療中心強調，改善退化性關節炎不是只靠吃藥做電療，運動也可有效減緩退化性關節炎所帶來的疼痛及增加身體機能，建議身體活動上有任何不舒服，可至醫院就醫，透過物理治療中心尋求專業物理治療師的建議，協助您選擇適合的運動方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55073
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw