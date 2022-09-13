「北韓IU」歌唱舞蹈超絕！清純臉配嗆辣氣質 阿兵哥好暈
南韓新喜劇片《樂透大作戰》找來高庚杓、 李伊庚、 郭東延共演，講述南、北韓阿兵哥為了一張57億中獎彩券，上演搶奪戰的故事。全片清一色男演員中，女星朴世婉的加盟，可說是「萬綠叢中紅一點」；她在片中演繹被喻為「北韓IU」的廣播宣傳隊士兵，將以潑辣的「恰查某」形象，展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。
朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費一個月時間，努力進行北韓語的練習，還特別聆聽玄彬在電影《機密同盟》跟電視劇《愛的迫降》中的角色發音，務求用乾淨利落的北韓語演技，為這搞笑又剛毅的角色注入立體感。
由於該片聚焦一張樂透頭彩引發的南北韓彩券爭奪戰，當問到會不會買彩券時，朴世婉笑稱：「我比較務實，本來就不太會買彩券，想說不可能會中獎的。唯獨某次我走在路上被鳥屎砸中，媽媽認為有徵兆讓我買，結果還是沒中。」
朴世婉回憶接演本片的契機，她說：「我獨自前往濟州島旅行時，在回程的機場讀了這部作品。從上飛機開始讀，劇本實在太搞笑了，讓我一讀就停不下來，直到下飛機剛好讀完，就馬上跟公司表達想要接演的意願。也因為故事實在太有意思，很好奇會怎麼表現出來。」《樂透大作戰》9月30日在台上映。