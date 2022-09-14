金馬影后爆生子！網勸「產後別做強運動」 她1句揭真相
中國女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》獲得第53屆金馬獎最佳女主角獎，純熟演技備受肯定，也深受粉絲喜愛。不過在2021年爆出她與「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，更傳出2人已密婚生子。近日馬思純為宣傳新戲《斷橋》也在微博上更新狀況，不料卻被網友警告「產後別做高強度運動」，對此她也做出回應了。
馬思純昨（13）日在微博曬出自己健身影片，只見她手拎著槓鈴，認真地跟著教練的指示上下深蹲，並開心寫下：「小馬運動打卡」，馬上引來網友關注，在留言底下表示：「產後別做高強度運動」，沒想到釣出馬思純本人親自回覆：「不好意思，我還沒生過孩子呢，只希望在這裡給大家分享健康快樂，不用操心別的事了。」立馬否認自己生子的傳言。
粉絲看見後也紛紛說道：「我馬姐沒生過孩子，以後可能有，但目前為止沒有，希望有些人別評論一些有的沒的謝謝」、「別理這些人，加油呀！特別喜歡你，期待更多作品」、「還有人說她在英國房子買好、保母也找好了，都是一些亂七八糟的事。」
事實上，馬思純與張哲軒傳出緋聞後，數度遭陸媒及微博爆出已婚、懷孕傳聞，還被眼尖網友發現她疑似大腹便便與男友在英國待產，但她對於戀情不承認也不否認，讓外界霧裡看花，不過多數粉絲還是祝福馬思純能過上幸福生活。