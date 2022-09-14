▲ 年底僅供應六百台 Hyundai 亞太戰略車 Custin 正式展開預售

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鎖定三代家庭用車最高級的享受，The All-New CUSTIN規格配備亦將樹立全新標竿。配置2+2+3設計的皮質舒適七人座椅，全車系標準配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、電動滑門(右側)、二、三排獨立出風口以及豐富娛樂10.4吋整合式多媒體主機，滿配享受遠勝同價格帶車型規劃。
頂規 GLT-B 配置200萬等級以上豪華科技
國產規劃的頂規GLT-B挑戰200萬級距豪華規格下放，搭載高質感的第二排皇家座椅(並附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風)、更便利進出的雙側感應式電動滑門、感應式智慧電動尾門等，禮遇每位車主，也禮遇最愛的全家人。
3,055mm軸距寬敞後排空間，Turbo渦輪動力輕鬆暢行
The All-New CUSTIN出自品牌新世代「Sensuous Sportiness」設計語彙，勾勒出更勝傳統MPV的動感流線車體造型。車身尺碼長/寬/高為4,950mm X 1,850mm X 1,734mm，尤其傑出3,055mm軸距長創造同級最開闊後排乘坐空間。國內上市款將搭載最新世代HYUNDAI SmartStream 1.5 Turbo引擎，最大馬力170ps，扭力峰值在1,500rpm即全輸出，搭配 8速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。
深受關注的The All-New CUSTIN近期已超過400組車主預訂， 即日起公布預接價格NT$133萬元起，今年底供應可交車僅600台，獻給愛家車主搶先預訂豪華舒適的L-MPV。10月1日起VIP預賞巡迴進駐全台HYUNDAI展示中心，請洽指定據點預約。
VIP預賞會時間
VIP預賞會展示中心
10/1-10/2
內湖店
10/8-10/9
中壢店
10/15-10/16
西屯店
10/22-10/23
北台南店
10/29-10/30
博愛店
11/5-11/6
花蓮店