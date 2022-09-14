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年底僅供應六百台 Hyundai 亞太戰略車 Custin 正式展開預售

▲ 年底僅供應六百台 Hyundai 亞太戰略車 Custin 正式展開預售
▲ 年底僅供應六百台 Hyundai 亞太戰略車 Custin 正式展開預售

2GameSome - 有車賞

2022-09-14 19:25:01

南陽實業確認將於 11 月 8 日在台上市 CUSTIN 七人座 L-MPV，消息傳出立即引發市場預期與關注。CUSTIN 是 HYUNDAI 原廠針對家庭七人座用車而開發的亞太戰略車，目標鎖定亞太地區市場的豪華 MPV 需求，以更寬敞舒適的乘坐體驗、最豪華便利的科技配備，主攻同級距最高標準車款，今年底南陽實業搶先於泰國、越南等國家首發開賣，未上市先轟動消息曝光一週已接到超過400台預訂，如今正式公布啟動 CUSTIN 預接，兩等級高階 GLT-A 預售價＄133 萬元、頂規 GLT-B 預售價＄147 萬元，早鳥訂車再送雙重優惠：專屬多功能摺疊手拉車 ( 價值 $7,000元 )及 $ 10,000 元購車金，詳情請洽全國HYUNDAI展示中心。

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全車系標配雙天窗、電動滑門、LV2 輔助駕駛

鎖定三代家庭用車最高級的享受，The All-New CUSTIN規格配備亦將樹立全新標竿。配置2+2+3設計的皮質舒適七人座椅，全車系標準配備雙天窗、LV2等級完整先進安全科技、電動滑門(右側)、二、三排獨立出風口以及豐富娛樂10.4吋整合式多媒體主機，滿配享受遠勝同價格帶車型規劃。

 
 

 

 

頂規 GLT-B 配置200萬等級以上豪華科技

國產規劃的頂規GLT-B挑戰200萬級距豪華規格下放，搭載高質感的第二排皇家座椅(並附電動調整仰躺/電動腿靠/加熱通風)、更便利進出的雙側感應式電動滑門、感應式智慧電動尾門等，禮遇每位車主，也禮遇最愛的全家人。

3,055mm軸距寬敞後排空間，Turbo渦輪動力輕鬆暢行

The All-New CUSTIN出自品牌新世代「Sensuous Sportiness」設計語彙，勾勒出更勝傳統MPV的動感流線車體造型。車身尺碼長/寬/高為4,950mm X 1,850mm X 1,734mm，尤其傑出3,055mm軸距長創造同級最開闊後排乘坐空間。國內上市款將搭載最新世代HYUNDAI SmartStream 1.5 Turbo引擎，最大馬力170ps，扭力峰值在1,500rpm即全輸出，搭配 8速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。

深受關注的The All-New CUSTIN近期已超過400組車主預訂， 即日起公布預接價格NT$133萬元起，今年底供應可交車僅600台，獻給愛家車主搶先預訂豪華舒適的L-MPV。10月1日起VIP預賞巡迴進駐全台HYUNDAI展示中心，請洽指定據點預約。

VIP預賞會時間

VIP預賞會展示中心

10/1-10/2

內湖店

10/8-10/9

中壢店

10/15-10/16

西屯店

10/22-10/23

北台南店

10/29-10/30

博愛店

11/5-11/6

花蓮店

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