GoShare 台中服務上線兩週創逾 2.3 萬趟騎乘，63 用戶共享台積電股票現金獎
GoShare 移動共享服務聯手台中市政府與台積電，於 8 / 30 正式插旗台中，首波共注入 500 輛「隨借隨還」服務車輛，還超狂祭出「台積電股票 1 張現金獎」，凡於台中騎乘指定車輛即有機會獲獎，迅速引發用戶參與熱潮和網友熱議！
昨（13）日 GoShare 重磅開獎，共有 63 位用戶於活動期間騎乘車牌為「EPU-3198」之指定車輛。以 9/12 台積電股票收盤價為準，63 位幸運得主將均分新台幣 486,500 元現金獎勵，總額等值於 1 張台積電股票。
GoShare 同步觀察到，中獎用戶平均僅花費 $25 元騎乘費用的「進場成本」，甚至有最強運用戶搭配趟趟起跳半價的限時優惠，以 $0 元結帳就把獎勵收入囊中！不少幸運兒專程從外縣市前往台中參加活動，另有三分之一得獎者為新手騎士，首度在台中體驗 GoShare 即展現超旺手氣。
瞄準強勁的日常通勤與國旅需求，GoShare 服務於台中上路兩週就交出亮眼成績單，備受台中市民與遊客喜愛。至今已創造逾 2.3 萬趟騎乘、累積總里程超過 8.3 萬公里，每車每日租借次數為 GoShare 七座服務縣市之首，其中精華商圈與市區內景點更是最熱門租借區域。