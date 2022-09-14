▲ 90、110 各限量推 75 台，Land Rover Defender 75th Limited Edition 在台接單

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外觀採用專為 75th Limited Edition 車型所保留並首次使用於 Defender 車系的 Grasmere Green，搭配的 20 英吋合金輪框與輪孔蓋皆採用同色配置。透過獨家的 75 週年徽飾、Ceres Silver 前保險桿與暗色車窗玻璃點綴，確立不可錯認的外型。
Defender 耐用且便利的內裝也採用其獨有的設計語彙，中控台飾板刷上 Grasmere Green 粉末塗層並使用雷射雕刻其中細節。座椅採用檀木黑色系，中控台上扶手採用 Defender 上最堅固的面料 Robustec 製成。
Defender 產品週期總工程師，Stuart Frith 表示：「自 New Defender 推出以來即受到全球客戶所喜愛，新車的需求仍然非常強勁。這款全新的限量版本以獨有的色彩和細節承載著 Land Rover 過去 75 年的精神，並與創新的新技術融合在一起，如 48V 輕油電系統、可調式地形反應系統、SOTA 線上更新功能和無與倫比的全地形能力。」
The New Defender 75th Limited Edition 以全車系最高規格編成為基礎，搭載更為全面的標準配備。最新科技包括 3D 環景顯影功能、電子氣壓懸吊、Adaptive Dynamics 主動動態控制系統、電子主動式後軸差速器、Meridian 音響系統、矩陣式 LED 頭燈、11.4 英吋 Pivi Pro 資訊娛樂系統、抬頭顯示器與行動裝置無線充電功能。
75th Limited Edition搭載全景式電動玻璃天窗，同時雙前座座椅具備 14 向電動調整與記憶加熱功能，和電動調整加熱方向盤、三區恆溫空調提供卓越的舒適性，另外標配的拖曳套件，套件內容包含 ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 進階全地形反應系統、可調式地形反應系統、進階拖曳輔助和電動伸縮拖車勾，另外配備四季胎強化全方位越野能力。
The New Defender 75th Limited Edition 搭載強大的 D300 Ingenium 直列 6 缸渦輪增壓柴油引擎與 48V 輕油電混合動力系統，透過利用減速和煞車時所產生的能量來優化車輛動力輸出與燃油效率。
限量的珍稀性確保了 The New Defender 75th Limited Edition 成為 Defender 車系中極具收藏價值的地位。與此同時，全新 Land Rover 生活用品系列一同亮相以慶祝這歷史性的時刻。
全新生活用品系列採用 Grasmere Green 為主題並提供更為多元的商品，包括帶有兩條錶帶的簡約獨特手錶、機能型背包和帶有獨特 75 週年圖案與細節的服裝。
The New Defender 贏得多達 50 多個國際獎項，包括 Top Gear 2020 年度汽車獎、MotorTrend 2021 年度 SUV 和 Autocar 2020 年度最佳 SUV 以及 Euro NCAP 最高 5 星安全評級等肯定。
Land Rover 隨著第一部車款的推出傳奇就此展開。時至今日，旗下 SUV 全陣容完美體現七十多年來 Land Rover 一直所秉持的開拓與創新的品牌精神。Defender、Discovery 和 Range Rover 品牌系列提供無與倫比的能力、全面性與現代奢華的氛圍，為下一個 75 年的成功奠定了完美的基礎。
The New Defender 75th Limited Edition 採用首次用於 Defender 車系的 Grasmere Green 品牌經典色作為設計主軸，車輛外觀與內裝設計相互呼應，不僅致敬經典，更重新定義現代奢華設計風範。搭載強大的 D300 Ingenium 直列 6 缸渦輪增壓柴油引擎，結合多項頂尖車用科技，提供無與倫比的全地形穿越能力並兼顧高度的功能與舒適性。Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎積極爭取以回應台灣市場的期待，宣佈即日起同步全球，限量導入 90 與 110 雙車型各 75 輛，邀請所有品味人士入手珍藏，更多購車資訊請洽全台授權經銷商。