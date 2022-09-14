Subaru 累積銷售 500 萬輛配備 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統車款
2022年SUBARU在主動安全科技方面達成嶄新里程碑！自2008年5月首次於日本市場首度發表EyeSight智能駕駛安全輔助系統以來，SUBARU旗下搭載這項先進主動安全科技配備的車款，全球累計銷售量於2022年中正式突破500萬輛大關！多年來SUBARU始終致力在車輛安全研發領域不斷追求革新進化，更為全世界各地廣大SUBARISTS們的行車安全做出巨大貢獻！
EyeSight智能駕駛安全輔助系統(註1)是世界上第一套運用攝影鏡頭偵測立體成像、進而實現預防碰撞及輔助煞車的主動安全科技，同時具備可偵測汽車、行人和摩托車等物體的全速域主動車距控制定速巡航功能，目前SUBARU在全球各地所銷售之各式車款中，高達91%的車輛均配備EyeSight智能駕駛安全輔助系統。多年來，EyeSight在日本、美國、歐洲等全球知名第三方機構的年度汽車安全評鑑中，持續獲得最高等級評價，根據美國高速公路安全保險協會(IIHS)的一項研究報告顯示，配備EyeSight系統的SUBARU車款發生後方追撞事故的機率僅為0.06%，同時在保持安全駕駛情況下，可減少達85%的後方追撞事故意外，充分驗證SUBARU在主動安全科技的性能提升上具備強大優勢。
目前台灣所引進的SUBARU全車系車款，均配備EyeSight智能駕駛安全輔助系統(BRZ手排車型除外)，SUBARU堅持透過最先進的主動安全科技，全方位為消費者的行車安全嚴格把關，隨時隨地提供每一位顧客帶來最安心愉悅的自信駕馭體驗。