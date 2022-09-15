有燃油車調性的歐系平價純電休旅，Peugeot e-2008 GT PACK試駕

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第一次在國內看到Peugeot e-2008是在今年7月的一場電動車充電站發表會上，在總代理寶嘉聯合未預告現身的情況下，初次見到這部身著藍色塗裝的電動小休旅可說是又驚又喜，畢竟這可是Peugeot e-2008在國內首度公開亮相的時刻，同時Peugeot也是該充電站業者的合作品牌之一，它的現身也等於準備在國內販售的先行預告，果不其然在上個月正式宣布進駐展間，而且將價格壓在大眾多能接受的150萬價格帶，這也是繼Hyundai Ioniq 5、Kia EV6、Toyota bZ4X之後的非豪華品牌電動車款最新成員。
Peugeot e-2008與上述這些同價格帶的對手相比，它更趨近是2008車系的純電動力選項而非電動車子品牌，原廠在2008推出之際便考慮到會有電動車款加入的設定，因此與油車同樣採用CMP模組化平台打造而非專為電車開發的全新底盤架構，不過動力配置僅有單一馬達選項，電池容量則為50 kWh，相較其它採用正規純電系統的對手來說在電池容量與輸出的選擇靈活性就顯得相對死硬，所以才說把這款車當作是2008車系的動力分支不要看作是電車副品牌產品較為貼切。
從外觀上e-2008與純燃油的2008相比幾乎同是一個模子刻出來，要不是試駕車選的是亮眼的水藍色，不然一時半刻還真難以分辨哪款是油車哪款是電車，不過仍可透過一些細節差異辨識出e-2008的真實身分，從車頭看起，水箱罩格柵造型從原本的直列樣式改為橫置設計，並透過由外向內的漸層色調帶出活潑的視覺效果，另外在前輪拱上方葉子板處標有一個明顯的藍色”e”銘牌，以及車尾門左側的e-2008字樣作為辨識身分的象徵，其餘像是獅面獠牙LED日行燈以及獅爪型尾燈等家族特色都與燃油版本無異，以顏值來說絲毫不遜於世代更新的同級對手。
內裝配置大致與油車相仿，在i-Cockpit®駕駛導向座艙的科技感氛圍營造下依舊呈現不俗的車艙質感，尤其那組具備裸視3D技術的駕駛儀表更是2008車系的一大賣點，透過前、後顯示幕的距離差異以及不同模式的切換動畫創造出立體且豐富的視覺效果，不過e-2008的儀表右側已改為動力輸出與電能回充效率的百分比圖示，另外在選單內也多了”能源”選項，可讓駕駛了解目前的電能輸出、電池電量以及剩餘續航里程，另外原本油車上極具特色的線傳排檔桿在新年式車型上已換成e-Shift短撥桿，還有將原本的M手排模式改成電能回收力道更強的B檔位，操作上要稍稍改變一下使用習慣，但整體來說影響不大稍加使用後便能快速上手，而導入國內的版本一律配置GT PACK套件，包含小盤徑皮革方向盤以及具備加熱功能的多材質麂皮運動座椅，座椅兩側包覆性比起油車來得更為緊實，並在皮革、麂皮、織布以及方格狀縫線的交互搭配下賦予更強烈的運動化氣息。
動力系統的轉換才是Peugeot e-2008的最大重點，前面提到它採用的是單一馬達設定，輸出的最大馬力為136匹，以數據面來看不算特別突出，但電動馬達的優勢就是大扭力輸出能帶來極為迅速的衝刺勁道，e-2008在車重比油車多出300多公斤的條件下，0-100 km/h的加速表現依舊能保持在8.1秒，對比更輕的油車其加速表現絲毫不遜色，雖不比其它動輒超過2、300匹馬力的雙馬達電動車來的有感，但起步衝刺與推進力道依舊能賦予飽滿的加速體感。
另外若按下B模式則會加強動能的回收力道，這點與今年稍早試駕過的XC40 Recharge的One Pedal Drive有著類似功能，在鬆開踏板時便會感受到一股不小的牽引力，若稍加練習控制踩放踏板的方式其減速力道亦可當作輕含煞車的效果。
Peugeot e-2008電池容量為50 kWh的規格，依據歐規的WLTP的測試數據其行駛里程可達345公里，NEDC的測試環境下更是能到385公里，當然這些都是在駕駛狀態單純的實驗室所測出的結果，電車的實際使用里程通常須打些折扣，保守一點大約280-300公里的使用里程計算，若以大台北生活圈的用車需求，每天上下班平均50-60公里的使用範圍，周末花個半小時到民營充電站用CCS1的快充槍補個電也還算輕鬆寫意，如果家中可安裝Wallbox充電系統每天花個5-8小時補個電隔天又是全滿狀態，作為通勤車使用不需太擔心里程焦慮的問題，當然若有南來北往的需求，建議還是規劃中途停靠點補個電會安心的多。
畢竟e-2008用車的設定不是以長途作為主要訴求，對比同級對手雖然動力數據與續航里程不是最為亮眼，但卻多了歐系車的獨特性與扎實的操控手感，如果你非歐系電動車不買但卻有預算考量，又想要有趨近燃油車的操駕感受，Peugeot e-2008倒是值得試試的市場新秀。
| Peugeot e-2008 GT PACK規格表
| 長寬高(mm)
| 4,300/1,815/1,550
| 軸距(mm)
| 2,605
| 車重(kg)
| 1,588
| 動力型式
| 電動馬達
| 最大馬力(hp)
| 136
| 最大扭力(Nm)
| 260
| 電池容量
| 50 kWh
| 續航里程(km)
| WLTP：345 / NEDC：385
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 拖曳臂
| 輪胎尺寸(標配)
| 215/55R18
| 0-100km/h(秒)
| 8.1
| 極速(km/h)
| 150
| 售價(萬元)
| 149.9萬