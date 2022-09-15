特企／《勝利女神：妮姬》口碑爆棚！美少女槍戰群起騷動

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愛麗絲隸屬於無極限部隊；無極限部隊駐守在極寒地帶，主要負責救助在冰天雪地裡迷路的妮姬。愛麗絲是個充滿幻想的可愛夢想家，總對所有事物套上一層夢幻的童話濾鏡。當她還是人類時，因為患有心臟病，一輩子都住在醫院裡，所以幻想醫院外是個幸福天地；成為妮姬後，才看到外面的世界其實並不幸福。所以她相信，如果和兔子先生(主角)一起打敗邪惡的紅心皇后(萊徹女王)，就能進入一個幸福的世界。
魯德米拉 Ludmilla 無極限部隊
魯德米拉隸屬於無極限部隊，她的製造年代極其久遠，堪稱「高齡」妮姬。魯德米拉性格豪爽、大方磊落，是大家的女王陛下。同時她也有威嚴的一面，像天生的貴族一樣，會忠實履行身負的義務。有些笨手笨腳的她，機器只要被她觸碰過，往往都逃不過報廢的下場。她自願成為妮姬，是因為想找到那群讓自己能夠以貴族身份安全存活下來的原型妮姬（開拓者部隊）。
TGS亮相登場 全球事前預約活動持續開跑
為與全球玩家早日相見，《勝利女神：妮姬》積極參加韓國遊戲展（G-Star）、美國洛杉磯動漫博覽會（Anime Expo）、聖地牙哥國際動漫展（San diego comic con）等活動，並將於今日(9/15)舉行的東京電玩展（TGS）亮相登場。日前，《勝利女神：妮姬》亦已展開全球事前預約活動，在Google Play 和 iOS App Store 的雙平台預約也持續進行中，玩家只要至官網完成事前預約，即可獲得遊戲內豪華獎勵，並可獲得專屬的「指揮官登錄證」，記得把握機會成為指揮官！想了解更多《勝利女神：妮姬》相關資訊請密切關注官方粉絲團。
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