COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／《勝利女神：妮姬》口碑爆棚！美少女槍戰群起騷動

▲《勝利女神：妮姬》短短一周全球事前預約活動突破100萬人次！（圖／品牌提供）
▲《勝利女神：妮姬》短短一周全球事前預約活動突破100萬人次！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-15 16:06:38

由SHIFT UP 與 Level Infinite 聯手開發、Gamamobi代理的美少女槍戰動作手遊《勝利女神：妮姬》，日前展開全球事前預約活動，引發全球熱情玩家群起騷動，短短一周參與活動人數即突破百萬人次，今(9/15)提前釋出「愛麗絲」與「魯德米拉」的介紹及PV，讓敲碗等待的玩家能搶先了解角色資訊，而全球事前預約活動仍持續進行中，還沒預約的玩家要記得前往參與喔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛麗絲 Alice 無極限部隊

愛麗絲隸屬於無極限部隊；無極限部隊駐守在極寒地帶，主要負責救助在冰天雪地裡迷路的妮姬。愛麗絲是個充滿幻想的可愛夢想家，總對所有事物套上一層夢幻的童話濾鏡。當她還是人類時，因為患有心臟病，一輩子都住在醫院裡，所以幻想醫院外是個幸福天地；成為妮姬後，才看到外面的世界其實並不幸福。所以她相信，如果和兔子先生(主角)一起打敗邪惡的紅心皇后(萊徹女王)，就能進入一個幸福的世界。

魯德米拉 Ludmilla 無極限部隊

魯德米拉隸屬於無極限部隊，她的製造年代極其久遠，堪稱「高齡」妮姬。魯德米拉性格豪爽、大方磊落，是大家的女王陛下。同時她也有威嚴的一面，像天生的貴族一樣，會忠實履行身負的義務。有些笨手笨腳的她，機器只要被她觸碰過，往往都逃不過報廢的下場。她自願成為妮姬，是因為想找到那群讓自己能夠以貴族身份安全存活下來的原型妮姬（開拓者部隊）。

TGS亮相登場　全球事前預約活動持續開跑

為與全球玩家早日相見，《勝利女神：妮姬》積極參加韓國遊戲展（G-Star）、美國洛杉磯動漫博覽會（Anime Expo）、聖地牙哥國際動漫展（San diego comic con）等活動，並將於今日(9/15)舉行的東京電玩展（TGS）亮相登場。日前，《勝利女神：妮姬》亦已展開全球事前預約活動，在Google Play 和 iOS App Store 的雙平台預約也持續進行中，玩家只要至官網完成事前預約，即可獲得遊戲內豪華獎勵，並可獲得專屬的「指揮官登錄證」，記得把握機會成為指揮官！想了解更多《勝利女神：妮姬》相關資訊請密切關注官方粉絲團。

事前預約頁：https://g.gamamobi.com/nikkepre
Google Play預約下載：https://g.gamamobi.com/nikkegp
App Store預約下載：https://g.gamamobi.com/nikkeios
官方FB粉絲團：https://g.gamamobi.com/nikkefb

《奧奇傳說》登 iOS手遊榜冠軍！登入狂送300抽+傳說精靈

哪款手遊能寫下歷史一頁？網友點「這4款」：重量級存在

再一次就好？如何戒賭？心理師教３防線，賭博、抽獎、手遊都適用！

熬夜追劇、打手遊好紓壓？　3旬女頭髮變白又乾枯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀