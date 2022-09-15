特企／開創自己的島嶼！《幻塔》全新地圖「人工島」上線

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人工島是一片全新的區域，這裡蘊含著許多金核、黑核乃至稀有的赤核，等待拓荒者前來探索。拓荒者進入班吉斯港之後，可透過飛行器抵達位於高處的人工島，開啟嶄新的冒險旅程。拓荒者達成一定的探索度還將開啟人工島建造功能，在艾達星上開創屬於自己的島嶼！
為歡慶《幻塔》上市後首個新地圖人工島推出，即日起至9月30日，拓荒者只要登入遊戲並完成指定任務，即可獲得贊助房租2萬元台幣等宜居好物抽獎機會！現在就一起在人工島上展開愉快的冒險旅程吧！
天生的的領導者 與信念堅韌前行
克勞迪婭出生在一個溫馨的家庭中，父母都在海嘉德工作。受到家庭影響的她，從小立志成為跟父親一樣的海嘉德執行者，守護正義。但在一次任務中，她視為英雄的父親為了保護隊友而壯烈犧牲。父親的逝世，成為克勞迪婭人生中的一大轉折點，她提前申請加入海嘉德執行者的行列，決定一邊執行任務，一邊調查父親意外犧牲的真相。
成長為海嘉德首席執行者的克勞迪婭，善於使用單手劍，是天生的領導者，她總能冷靜的分析任務情報，因地制宜的制定戰術。她看似冷漠，卻擁有極度反差的熱情，對於大家來說，克勞迪婭的存在宛如勝利女神的守護，預示著任務皆能順利進行，是非常可靠的存在。
在執行著海嘉德的各式任務時，克勞迪婭一邊探查著父親犧牲的具體信息，隨著她深入的調查，一項名為「黑色末日」的計劃逐漸浮出水面，為了得知真相，她沒有絲毫猶豫的邁向這個由艾達之子密謀的風暴中心。而在這次的行動中，為了完成救援人質的任務，克勞迪婭不幸身受重傷，雖然最終被其他隊員救出，但由於「黑色末日」的影響，克勞迪婭的外傷雖已痊癒，精神卻一直處於深度昏迷的狀態，最終海嘉德高層決定將其個體意識及機體能力以數據形式進行恢復與保存。在看不到終點的夢境中，克勞迪婭的意志仍在戰鬥，也從不後悔做出的決定。
紅蓮劍刃 正義裁決
克勞迪婭專屬的武器“紅蓮刃”，是以父親最喜歡的花命名，象征著堅毅冷靜，以及不惜一切的愛和勇氣。它能喚起高溫，並且可以輕易的融化一般物質，具有極高的破壞力。在揮舞紅蓮刃時，除了可啟動自身免疫控制及減少傷害，還可攻擊敵方，對多位敵人造成傷害！高強度的浮空控制及滯空攻擊，造就了克勞迪婭強大的追擊、強控及反打能力，讓克勞迪婭在每場戰役中都能有優異的表現，成為敵人聞之喪膽的夢魘！克勞迪婭意志訂購活動，本日起至 2022/10/5限時開啟，獲取機率將大幅提升！
作品名稱：《幻塔》
作品分級：12+
開發廠商：Hotta Studio
代理廠商：艾玩天地
《幻塔》Google Play下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.iwplay.ht
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