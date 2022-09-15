大宇資訊進軍海外！3大作進駐東京電玩展2022

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由大宇資訊旗下獨立工作室45 Studio開發，於今年5月展開Early Access的Rogue like回合制角色扮演遊戲《海平線 無盡旅程》，玩家在遊戲中將透過獨特的骰子戰鬥系統進行合理的配裝及附魔，在隨機生成的地圖中穿梭航行挑戰地城Boss，每場遊戲都具有高度隨機性，耐玩度超高且趣味性十足。官方也同步宣佈，除Steam外，也將持續開發並登陸NS、PS、XBOX等多平台。配合本次東京電玩展，《海平線 無盡旅程》也迎來史低優惠75折，折扣期間從9月15日至9月22日，還在觀望中的玩家也可趁本次機會入手。
《女鬼橋 開魂路》經典國產恐怖電影改編遊戲
由大宇資訊中曾開發過《軒轅劍》系列的黃金級製作團隊傾力打造，在8月上市後即在全球獲得廣大迴響的第一人稱隱蔽式恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》也加入本次「東京電玩展」的展出行列，首發多國語言版本中包含了日文版，也使得國產背景遊戲《女鬼橋 開魂路》成功跨足日本市場，吸引日本知名遊戲實況主「オダケン」直播遊玩，相信也是此次東京電玩展，不少日本玩家的觀注焦點。
《女鬼橋 開魂路》是以東湖大學校園恐怖傳說為故事背景，在遊戲中玩家將扮演六位角色試膽大會的營隊成員，以第一人稱視角體會角色的遭遇與感受，在午夜的大學校園裡躲避女鬼的追擊，並一步步解開謎題，破解來自女鬼的詛咒!
《仙劍客棧2》睽違十年 經典再現
大宇資訊旗下知名IP仙劍系列衍生作《仙劍客棧 2》是一款有餐館經營、角色扮演等要素的經營模擬遊戲，眾多玩家熟悉的仙劍經典角色在此重聚，與玩家共同經營「逍遙客棧」，打造一個溫馨浪漫大團圓的平行異時空世界。
大宇資訊表示，下半年將有多款產品陸續發售，有旗下經典的「大富翁」系列最新產品，也有全新開發的獨立新作，請各位玩家們敬請期待。
《海平線 無盡旅程》Steam：https://store.steampowered.com/app/1611420/Sea_Horizon/
《女鬼橋 開魂路》Steam：https://store.steampowered.com/app/1611430/_/
《仙劍客棧2》Steam： https://store.steampowered.com/app/1918680/_2/