▲ eMOVING 勁炫 125 推 30 期零利率搶攻首購市場

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瞄準年末熱絡的電車市場，eMOVING鎖定首購族，以桃園市為例，只要符合政府汰購資格，政府最高補助27,500元，針對青年，再推出「桃園青年輕鬆購專案」提供設籍1年以上，且滿18歲以上30歲(含)以下桃園市民，申請機車汰舊換新電動機車或新購電動機車補助，再享限時加碼原車價 5% 補助，以勁炫125為例，eMOVING再加碼輕巧型充電器及5,000購車金，只要41,505元起，另享30期零利率或原廠精品配件組二選一，優惠滿滿。
「騎省無比」方案一公里只要一元 超低資費每月 99 元起
自今年8月推出快充電動機車勁炫125，具競爭性的價格搭配線條銳利的外型，統計資料顯示，男性車主的比例相較勁炫125上市前大幅提升21%，全新「騎省無比」方案滿足不同行駛里程的車主需求，主打一公里一元騎多少付多少，每月99元起的超低資費方案，成功帶動車輛銷售提升，更有逾7%精打細算車主調整資費，讓里程更划算。
即日起至9月30日止，除勁炫125的優惠外，凡購買微型電動車Shine、Bobe及輕型電動車EZ1同享5,000購車金，EZ1再加贈後腰靠枕組，歡迎至全台eMOVING專賣店體驗試乘。