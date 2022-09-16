COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【試駕】Volkswagen T-Roc R不是CUV，是踮腳的鋼砲

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-16 06:55:21

今年3月試駕小改T-Roc2 80 TSI Style Design與330 TSI R-Line Performance，就對330 TSI車型的動力與操控感到滿意，當時也得知發表時會帶來T-Roc R，這讓我們感到相當期待，然而日前終於試駕到了，結論就是T-Roc R根本就是一輛鋼砲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen旗下車型只要掛上R就會讓人特別期待，不僅是該車系頂規車型，也是動力與調校朝最運動化設定，此次試駕的T-Roc R當然也不例外。不過在外觀方面雖有配置R專屬黑化套件、R銘牌及Estoril輪圈、排氣管，來營造更強烈鮮明的運動氣息，基本上整體視覺和330 TSI R-Line Performance車型並無明顯差異。

但這只是外表上的雷同，坐上車踩下油門可是有截然不同的個性，雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但在輸出部分卻已來到300hp/40.8kgm水準，有此動力當後盾情況下，你不會懷疑T-Roc R的能耐，只不過沒想到實際表現竟會如此讓人愉悅，無需刻意操駕只要待轉速跨過2,000rpm門檻後，雖較Golf R有些淡化溫馴，但整體仍迸發一股不容小覷的能量。不過對於會選T-Roc R的買家來說就是看中其性能，怎可能會處於一般模式，因此賽車模式才是最適合也最能感受T-Roc R真實個性，在此模式下相同油門深度會帶來更強勁的力道，若是奮力重踩就可清楚體會0～100km/h加速4.9秒的實力。

T-Roc R外觀與其它車型相比無明顯差異。
T-Roc R外觀與其它車型相比無明顯差異。
輪胎規格為235/40 R19，Estoril輪圈也顯得較為醒目。
輪胎規格為235/40 R19，Estoril輪圈也顯得較為醒目。
身為R性能車踩下油門就會給予期待的力道。
身為R性能車踩下油門就會給予期待的力道。
300hp/40.8kgm雖較Golf R與Tiguan R略低，但並不影響實際所帶來的快感。
300hp/40.8kgm雖較Golf R與Tiguan R略低，但並不影響實際所帶來的快感。
我想多數T-Roc R車主一個人開車時會選擇賽車模式好好操駕一番。
我想多數T-Roc R車主一個人開車時會選擇賽車模式好好操駕一番。
T-Roc R真正讓人興奮的不是強勁的加速力道，彎中的表現更叫人驚艷，原以為休旅設定的T-Roc R操控會不及Golf R來得有趣，沒想到在動態齒比轉向輔助系統助益下，T-Roc R擁有相當俐落的轉向身手，而4Motion四輪驅動系統更能緊緊抓住路面朝既定路線前進，光是如此就已讓人驚呼連連。然而T-Roc R除在彎中擁有穩定的循跡性，DCC主動式底盤控制系統更有效對抗休旅車高重心側傾，煞車入彎再對準出彎點加速離開，面對彎道如一塊蛋糕輕鬆簡單，即使於狹小刁鑽山路也展現接近鋼砲的表現。T-Roc R除滿足車主私慾，也能扮演好家庭角色，當有載家人只要切回一般或舒適模式，就會轉換成乘載回憶與歡笑的休旅車。

動態齒比轉向輔助與四輪驅動系統讓T-Roc R擁有俐落且穩定的動態表現。
動態齒比轉向輔助與四輪驅動系統讓T-Roc R擁有俐落且穩定的動態表現。
只要選擇舒適或一般模式就能變回適合一家人的休旅車。
只要選擇舒適或一般模式就能變回適合一家人的休旅車。
想要什麼感受自己選擇。
想要什麼感受自己選擇。
俐落身手加上DCC主動式底盤控制系統，T-Roc R在彎中帶來接近鋼砲感受。
俐落身手加上DCC主動式底盤控制系統，T-Roc R在彎中帶來接近鋼砲感受。
T-Roc R不僅可以跑山，還提供不同地形模式供探險。
T-Roc R不僅可以跑山，還提供不同地形模式供探險。
T-Roc R除在操控提供熱血感受，座艙方面也透過Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅營造性能氛圍，不過這部分先前於T-Roc 330 TSI R-Line Performance已體驗過，兩者差異僅椅背R字體顏色不同，其餘10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕、LED Matrix矩陣式頭燈、無線Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正輔助、Travel Assist智慧車陣穿梭系統等全都相同。

T-Roc R座艙並無刻意強調性能。
T-Roc R座艙並無刻意強調性能。
Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅R字採藍色配置。
Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅R字採藍色配置。
方向盤透過換檔撥片與藍色縫線創造差異與性能感受。
方向盤透過換檔撥片與藍色縫線創造差異與性能感受。
配備9.2吋MIB 3系統與無線Apple CarPlay/Android Auto。
配備9.2吋MIB 3系統與無線Apple CarPlay/Android Auto。
10.25吋數位儀表提供全地圖介面。
10.25吋數位儀表提供全地圖介面。
T-Roc R有提供單圈計時功能。
T-Roc R有提供單圈計時功能。
按下Travel Assist智慧車陣穿梭系統快速啟動半自動駕駛。
按下Travel Assist智慧車陣穿梭系統快速啟動半自動駕駛。
你是在看LED Matrix矩陣式頭燈還是R銘牌。
你是在看LED Matrix矩陣式頭燈還是R銘牌。
2,594mm軸距提供有餘裕的乘坐空間。
2,594mm軸距提供有餘裕的乘坐空間。
行李廂擁有392～1,237公升置物空間。
行李廂擁有392～1,237公升置物空間。
車尾排氣管算是T-Roc R與其他車型較為明顯的外觀差異。
車尾排氣管算是T-Roc R與其他車型較為明顯的外觀差異。
T-Roc R快嗎？雖為跨界休旅車設定，但T-Roc R憑藉300hp/40.8kgm動力與4Motion四輪驅動及DCC主動式底盤控制系統，能俐落快速的在彎角穿梭，加上隨著轉速不斷放大的聲浪伴隨於耳側，帶來不輸鋼砲的操駕樂趣。講到這我又想念T-Roc R了。

7代Ford Mustang依舊堅持純內燃機設定，車艙質感大躍進為改款一大亮點!

Brabus頂尖雙傑Rocket 900、XLP 800 Adventure首亮相！

增列黑白雙色，PGO Spring125 B&W 特仕版 85,800 元起上市

eMOVING 勁炫 125 推 30 期零利率搶攻首購市場

我是廣告 請繼續往下閱讀