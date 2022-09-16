【試駕】Volkswagen T-Roc R不是CUV，是踮腳的鋼砲

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Volkswagen旗下車型只要掛上R就會讓人特別期待，不僅是該車系頂規車型，也是動力與調校朝最運動化設定，此次試駕的T-Roc R當然也不例外。不過在外觀方面雖有配置R專屬黑化套件、R銘牌及Estoril輪圈、排氣管，來營造更強烈鮮明的運動氣息，基本上整體視覺和330 TSI R-Line Performance車型並無明顯差異。
但這只是外表上的雷同，坐上車踩下油門可是有截然不同的個性，雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但在輸出部分卻已來到300hp/40.8kgm水準，有此動力當後盾情況下，你不會懷疑T-Roc R的能耐，只不過沒想到實際表現竟會如此讓人愉悅，無需刻意操駕只要待轉速跨過2,000rpm門檻後，雖較Golf R有些淡化溫馴，但整體仍迸發一股不容小覷的能量。不過對於會選T-Roc R的買家來說就是看中其性能，怎可能會處於一般模式，因此賽車模式才是最適合也最能感受T-Roc R真實個性，在此模式下相同油門深度會帶來更強勁的力道，若是奮力重踩就可清楚體會0～100km/h加速4.9秒的實力。
T-Roc R真正讓人興奮的不是強勁的加速力道，彎中的表現更叫人驚艷，原以為休旅設定的T-Roc R操控會不及Golf R來得有趣，沒想到在動態齒比轉向輔助系統助益下，T-Roc R擁有相當俐落的轉向身手，而4Motion四輪驅動系統更能緊緊抓住路面朝既定路線前進，光是如此就已讓人驚呼連連。然而T-Roc R除在彎中擁有穩定的循跡性，DCC主動式底盤控制系統更有效對抗休旅車高重心側傾，煞車入彎再對準出彎點加速離開，面對彎道如一塊蛋糕輕鬆簡單，即使於狹小刁鑽山路也展現接近鋼砲的表現。T-Roc R除滿足車主私慾，也能扮演好家庭角色，當有載家人只要切回一般或舒適模式，就會轉換成乘載回憶與歡笑的休旅車。
T-Roc R除在操控提供熱血感受，座艙方面也透過Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅營造性能氛圍，不過這部分先前於T-Roc 330 TSI R-Line Performance已體驗過，兩者差異僅椅背R字體顏色不同，其餘10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕、LED Matrix矩陣式頭燈、無線Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正輔助、Travel Assist智慧車陣穿梭系統等全都相同。
T-Roc R快嗎？雖為跨界休旅車設定，但T-Roc R憑藉300hp/40.8kgm動力與4Motion四輪驅動及DCC主動式底盤控制系統，能俐落快速的在彎角穿梭，加上隨著轉速不斷放大的聲浪伴隨於耳側，帶來不輸鋼砲的操駕樂趣。講到這我又想念T-Roc R了。