亞東醫院遠距診療到連江　離島就醫免奔波

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞東醫院一般外科專科醫師長期駐診在連江縣立醫院，協助解決離島外傷等問題，並因應在地需求提供皮膚科遠距會診，每週訂有固定時段、固定醫師，透過遠距皮膚鏡檢查與病人定期回診解決皮膚病況。
服務期間發現 : 年長的病人，多以內科疾病如糖尿病、腎臟病引起的慢性搔癢、濕疹等病情較多，而年輕族群則以接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、痤瘡為主。
此外，也有乾癬及乾癬性關節炎患者，透過長期的免疫調節藥物治療得以獲得良好的控制，搔癢與關節疼痛的情形獲得改善，提升生活品質，且不需因皮膚狀況特別跑到台灣就醫。
自動化遠距診療平台 創造醫療新紀元
隨著起疫情爆發，各家院所開始透過LINE等通訊或會議APP執行遠距醫療，其中耗費許多人力進行掛號、錄影等動作，亞東醫院透過自動化的遠距診療平台快速銜接快篩確認與慢性病看診服務，從2021年5月起，提供28個科別，每周約250診次、近3萬人的服務，同時創造遠距服務的新紀元。
而遠距醫療計畫能以較低成本，更高的效率解決在地專科醫師照顧需求，實現科技增加醫療照護可近性的新模式，亞東醫院獲頒健保署「遠距醫療給付計劃優異表現感謝狀」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55127
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw