熟女畏懼檢查　險錯失乳癌治療黃金期

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任黃志仁表示，乳癌是國人女性癌症發生率第1位，每36分鐘即有1人罹患乳癌，政府提供45到69歲女性每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，高醫為服務婦女民眾，實行眾多措施，包括將篩檢窗口結合服務台提供複合式服務、廣發文宣、定期廣播，將門診系統和雲端介接，提供最即時訊息，並和衛生局所合作開放多元預約管道，民眾若有需求，能立即提供相關服務。
推動癌篩不遺餘力 盼協助降低死亡率
高醫日前榮獲由國民健康署頒發「109年、110年乳癌生命搶救王醫學中心」，因其辦理癌症篩檢表現優異，早期發現率更達22％，協助民眾及早發現治療，傾力為全民健康把關。
高醫院長鍾飲文指出，高醫身為大學醫院暨醫學中心向來不遺餘力，配合政府政策致力推動乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查等四癌篩檢，並定期追蹤四癌篩檢指標達成率，在預防到確診及後續治療層面，均提供民眾便利性，期盼透過簡單的癌症篩檢，達到提高存活率、降低死亡率的最大效益。
預防重於治療 篩檢衛教同步進行
預防重於治療，高醫不僅在預防端提供最便利服務，更於篩檢當下進行衛教，提供須知供個案參酌，報告中表述相關警語並加註健康存摺QR CODE，提醒民眾隨時記錄自身健康情況，如遇陽性個案，除檢附相關表單及光碟，寄出後三天開始電話追蹤，確保個案有收到報告，並提供門診資訊及掛號服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55121
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