幼童發燒竟罹癌　兒癌精準醫療改善病情

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馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉醫師表示，根據臨床數據顯示，台灣兒童癌症每年發生的人數約莫500位，且發病原因多半為病童基因突變及家族遺傳所致，因此提醒家中若有幼童出現如持續性發燒、貧血及出血等異於平常的症狀時，就應該提高警覺，建議及早帶至醫院檢查及治療，提高兒癌治癒機會。
▲侯人尹醫師提醒，兒童癌症並不一定是絕症，與醫師好好配合，仍然有很高的疾病治癒率！
基因定序＋標靶藥物 NTRK基因融合兒癌治療新趨勢
馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科侯人尹醫師指出，過去針對兒童罕見癌症的治療，主要以手術、放射線或是藥物治療為主，但若是治療效果不佳，醫師也只能持續追蹤腫瘤變化。所幸近年來隨著精準醫療的來臨，目前透過次世代基因定序找到兒童少見癌症的致病基因突變後，若確定為NTRK基因融合所導致之惡性腫瘤，就可以使用新型標靶藥物治療，抑制腫瘤生長。
兒童癌症並非絕症 積極治療治癒率仍高
醫師們提醒，兒童癌症並不一定是絕症，家長千萬別慌張，只要積極治療，跟醫師好好配合，並定期回診，仍然有很高的疾病治癒率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55143
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