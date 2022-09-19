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幼童發燒竟罹癌　兒癌精準醫療改善病情

幼童發燒竟罹癌　兒癌精準醫療改善病情
幼童發燒竟罹癌　兒癌精準醫療改善病情

健康醫療網

2022-09-19 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名今年5歲的幼童吳小弟（化名），日前因頭痛、嘔吐被家長帶到醫院檢查，醫師詳細問診及影像學檢查後，發現竟然罹患罕見惡性腦瘤。經外科手術及化驗癌細胞基因後，確認『NTRK基因融合』為此惡性腦瘤的致癌基因，在使用『新型腫瘤標靶藥物』積極治療後，目前病情穩定，重新找回正常生活。

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兒童持續性發燒不退　家長應警覺癌症找上門

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉醫師表示，根據臨床數據顯示，台灣兒童癌症每年發生的人數約莫500位，且發病原因多半為病童基因突變及家族遺傳所致，因此提醒家中若有幼童出現如持續性發燒、貧血及出血等異於平常的症狀時，就應該提高警覺，建議及早帶至醫院檢查及治療，提高兒癌治癒機會。

▲侯人尹醫師提醒，兒童癌症並不一定是絕症，與醫師好好配合，仍然有很高的疾病治癒率！

基因定序＋標靶藥物　NTRK基因融合兒癌治療新趨勢

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科侯人尹醫師指出，過去針對兒童罕見癌症的治療，主要以手術、放射線或是藥物治療為主，但若是治療效果不佳，醫師也只能持續追蹤腫瘤變化。所幸近年來隨著精準醫療的來臨，目前透過次世代基因定序找到兒童少見癌症的致病基因突變後，若確定為NTRK基因融合所導致之惡性腫瘤，就可以使用新型標靶藥物治療，抑制腫瘤生長。

兒童癌症並非絕症　積極治療治癒率仍高

醫師們提醒，兒童癌症並不一定是絕症，家長千萬別慌張，只要積極治療，跟醫師好好配合，並定期回診，仍然有很高的疾病治癒率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55143

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