經常腹痛、血便狂拉！？當心腸炎變腸癌！一次看懂潰瘍性結腸炎

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目前健保針對中重度潰瘍性結腸炎給付多種生物製劑，病友可以和醫師討論使用的可能性，幫助盡早達成停類固醇、規律用藥、黏膜癒合等3大治療目標，找回快樂自在的生活。
潰瘍性結腸炎好發青壯年族群！可能與其他疾病混淆
台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，「潰瘍性結腸炎」是發炎性腸道疾病的一種，好發於20-40歲的青壯年族群，主要是因為人體腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。
依據健保重大傷病登記，我國潰瘍性結腸炎盛行率每10萬人口約有13名。近年發生率及盛行率逐年上升，盛行率14年大幅增加5.1倍，推測除了與國人飲食西化、環境變遷有關，王鴻源理事長認為，「國人對發炎性腸道疾病認知提升」也是重要原因。
值得注意的是，潰瘍性結腸炎疾病症狀包括持續腹瀉、腹痛、血便、大便解不乾淨感覺等，並不具特異性，與大腸激躁症、感染性腸炎，甚至大腸癌等疾病症狀類似，以致部分患者未能警覺與及時就醫。
其實，臨床醫師在診斷潰瘍性結腸炎時，除了問診了解患者過往病史、臨床表現之外，會透過大腸鏡檢查黏膜發炎與潰瘍的分布，加上病理組織切片確認診斷，並排除其他感染性腸炎。必要時，還需加上核磁共振、電腦斷層等影像檢查，才能確定診斷。
反覆發作、未妥善治療 當心併發腸癌＋腸道外疾病
林口長庚醫院胃腸肝膽科系副教授李柏賢指出，發炎性腸道性疾病若沒有在早期接受有效的治療、好好控制發炎，腸道就會因為反覆發炎、潰瘍，產生膿瘍、瘻管、狹窄、阻塞、穿孔或是癌症等嚴重併發症，進而需要切除部分腸道。
其中潰瘍性結腸炎導致大腸癌的風險又比克隆氏症高，但是隨著腸道發炎程度的改善，腸癌風險也大幅下降，進而減少腸道手術。此外，在生物製劑的年代，潰瘍性結腸炎病友的腸切除率下降一半以上。顯示積極有效、精準控制發炎，可以大大改善疾病預後，有效避免併發症發生。
最常侵犯器官為關節、皮膚及眼睛，會造成周邊關節炎、脊椎炎、結節性紅斑、壞疽性膿皮症、眼睛虹彩炎。此外，有些研究指出長期慢性發炎也會增加心腦血管以及周邊血管阻塞的風險，所幸這樣的風險會隨著全身性發炎的控制而下降。值得注意的是，腸道外症狀四分之一出現在診斷發炎性腸道疾病之前，因此若有相關症狀合併三個月以上肚子痛、拉肚子、血便、貧血以及體重減輕，則需盡早就醫，排除發炎性腸道疾病的可能性。
中重度潰瘍性結腸炎健保武器多 3大關鍵助達標
對於輕度潰瘍性結腸炎病友，傳統用藥就足以達到良好的疾病控制；中重度發炎的病友則可接受生物製劑治療，達到更有效、更安全的發炎控制。隨著生物製劑在發炎性腸道疾病及相關併發症治療上，扮演愈來愈關鍵的角色，許多新的生物製劑也陸續被納入健保，提供醫師及病患更多的選擇。在選擇生物製劑方面，除了考量共病、有效性以及安全性外，不同施打途徑（靜脈、皮下）、頻率（每兩周、四周、八周或十二週打一次）更是提供充分的彈性及方便性。讓病友可以在與醫師討論後，依照個人工作型態、施打能力及就醫可近性共同決策，選擇適合自己的用藥。
中重度潰瘍性結腸炎治療有3大關鍵，包括：
・盡早停類固醇，減少副作用
・方便用藥，提高治療配合度
・臨床沒症狀，加上內視鏡黏膜癒合無發炎。才能避免復發、住院、手術以及併發症，迎回健康人生。
拒絕被馬桶綁架人生，台灣發炎性腸道疾病學會呼籲潰瘍性結腸炎病友積極與醫師配合，規律治療，追求早日治療達標。同時，提醒民眾如有腹瀉、腹痛、血便、貧血和體重減輕等症狀持續三個月以上，應提高警覺，盡早就醫尋求協助，以利早期診斷與對症治療，避免腸炎變腸癌。
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