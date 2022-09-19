張耀仁隱婚1年「宣布當爸了」　放閃老婆：身邊有她就夠

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本劇取材自高秉涵律師的親身經歷原著《山東少年傳奇》，30年來高秉涵律師親自帶著上百位老兵骨灰返鄉落葉歸根，不求回報，不求功名。從確認亡者身分、親自領骨灰、聯絡大陸家屬、抱骨灰上飛機回家，一路都親力親為。甚至必須從中斡旋，與家屬溝通，才能安送老兵回鄉。
張耀仁對書中的一段故事最感動，一對同鄉的男女說好未來要結婚，但不料男生被國民黨抓去當兵，直到兩岸解嚴，在軍隊中成為高官退伍的男方罹患肝癌，把絕筆信交給高律師，請他把自己骨灰送返女方。沒想到真的找到女方，張耀仁說：「他們竟然真的信守承諾，男未婚女未嫁，當已成為老婆婆的女方拿到那封信，白髮蒼蒼、都是皺紋的臉上竟然淒然露出少女的微笑。他們舉辦冥婚後3個月，老婆婆也離世了。任誰看到這真實的海誓山盟，都掉下淚來。」
勾峰為了飾演高律師，曾到他家中訪問，「高律師住1樓，但他的臥房在地下室，小小的一間，放了很多書，還有，我竟然在他書桌上看到骨灰罈。我問他不怕嗎？」高律師竟然回他：「我要帶他回故鄉，他要感謝我，會保佑我，我怎會怕？」高律師常喝著咖啡，對著骨灰罈跟「老鄉」聊天，床頭櫃最多放過8個骨灰罈，勾峰說：「這樣一個有善心善念的人，不是現在孩子能了解的。」
在劇中飾演高律師秘書的林意箴，在看過高律師的書之後，感到很不可思議，自己生出一堆同理心，結果演戲時就被導演王小棣挑毛病了，「意箴，妳應該要表現得不耐煩才對，不應該這麼願意幫忙。」
林意箴說：「想想也是，戲裡這秘書常常為了送骨灰的事加班，到戶政事務所打聽事情，這哪裡是律師事務所，根本是偵探社吧。」王小棣就提醒：「妳應該覺得要下班了，還來煩我，還有人一直吵著要免費打官司。」林意箴說：「所以我不擺臭臉，但也要演得不太投入，這個難度有點高。」
王小棣劇中牽連起紀曉君、姚坤君、呂雪鳳3個媽媽不同母愛及女性承擔的故事，《誰說媽媽像月亮》10月1日周六晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信MOD、Hami Video晚間8點上架、台視晚間10點播出、隔周一晚間11點LINE TV播出。