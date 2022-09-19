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不斷更新／英女王國葬！威廉哈利不同排　舉國默哀2分鐘

▲英國女王伊莉莎白二世國葬於當地時間9月19日舉行，《NOWnews》不斷更新即時消息，帶您一起參與這場世紀國葬。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世國葬於當地時間9月19日舉行，《NOWnews》不斷更新即時消息，帶您一起參與這場世紀國葬。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-19 19:09:272022-09-19 19:10:14

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬在台灣時間19日晚間6點，於西敏寺舉行，全球近2000名領導人、王室成員與政要出席。國葬儀式結束後，靈柩將以抬棺步行方式前往倫敦海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch），且倫敦大笨鐘每隔1分鐘就會鳴響1次，海德公園也會鳴響禮炮。接著靈柩將以靈車送往溫莎堡送往聖喬治教堂，暫放於皇家墓穴，與800名賓客聚集聖喬治教堂進行送葬儀式，最後與隨已故的英國王夫、菲利普親王（Prince Philip）合葬於國王喬治六世紀念禮拜堂（The King George VI Memorial Chapel）。

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18:53

王室成員位置在女王靈柩前，第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲則坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。第二排則分別是哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。

【英國王室成員財富榜中位居榜首的不是國王，而是受封為「威爾斯親王」的威廉王子】

伴隨著為葬禮創作演奏的音樂，國葬漸漸告一段落，接著是舉國默哀兩分鐘。

▲伴隨著為葬禮創作演奏的音樂，英國女王伊莉莎白二世國葬漸漸告一段落。（圖／美聯社／達志影像）
▲伴隨著為葬禮創作演奏的音樂，英國女王伊莉莎白二世國葬漸漸告一段落。（圖／美聯社／達志影像）
18:21

英國首相特拉斯再度致詞，朗誦約翰福音。

【為何英國國葬選在西敏寺？女王選址背後有深意】

▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺。（圖／美聯社／達志影像）
18:06
女王國葬儀式正式開始，王室成員跟隨在女王靈柩後方一同進入西敏寺。首先國王查爾斯三世與王后卡蜜拉跟隨女王靈柩率先進入西敏寺，國王還被目擊到頻頻拭淚。接著入場的是安妮長公主、安德魯王子和愛德華王子。跟隨在後的是王儲威廉王子與其子女喬治王子和夏綠蒂公主並排入場。

▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺，哈利王子臉色凝重。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺，哈利王子臉色凝重。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺，國王查爾斯三世與安妮長公主到場。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺，國王查爾斯三世與安妮長公主到場。（圖／美聯社／達志影像）
17:55
女王靈柩由國王查爾斯三世帶隊，抵達西敏寺西側大門，國葬儀式即將開始。

各國元首齊聚西敏寺】

▲美國總統拜登抵達西敏寺。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統拜登夫婦抵達西敏寺。（圖／達志影像／美聯社）
▲法國總統馬克宏是最早抵達西敏寺的國家元首。（圖／達志影像／美聯社）
▲法國總統馬克宏是最早抵達西敏寺的國家元首。（圖／達志影像／美聯社）

直播／英女王伊莉莎白二世國葬　逾百外國元首出席

影／國葬前弔唁英女王！拜登夫婦、烏克蘭第一夫人都到了

女王國葬選址別具深意！「最後安息處」將和菲力普長眠

英女王國葬前夕！憂《全面攻佔》真實上演　維安最高警戒

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