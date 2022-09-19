不斷更新／英女王國葬！威廉哈利不同排　舉國默哀2分鐘

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬在台灣時間19日晚間6點，於西敏寺舉行，全球近2000名領導人、王室成員與政要出席。國葬儀式結束後，靈柩將以抬棺步行方式前往倫敦海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch），且倫敦大笨鐘每隔1分鐘就會鳴響1次，海德公園也會鳴響禮炮。接著靈柩將以靈車送往溫莎堡送往聖喬治教堂，暫放於皇家墓穴，與800名賓客聚集聖喬治教堂進行送葬儀式，最後與隨已故的英國王夫、菲利普親王（Prince Philip）合葬於國王喬治六世紀念禮拜堂（The King George VI Memorial Chapel）。
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王室成員位置在女王靈柩前，第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲則坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。第二排則分別是哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。