黃秋生鬧翻前助理！怒嗆留爛攤子 預告換臉書「送瘟神」
香港影帝黃秋生個性直率、向來有話就直說，而近年來他因為工作關係，經常往返台灣、香港，今年8月他就曾透露，合作10幾年的助理離職，坦言雙方鬧得不是很愉快。今（20）日黃秋生突然在臉書表示，將更換帳號，更控訴前助理的行為，痛批對方「還好意思說自己薪水低。」
黃秋生今天突然在臉書發文表示，前助理留下一堆爛攤子沒做，他還得另外請3個人來幫忙收拾，讓他氣得直呼：「她還好意思說自己工資低、自己很盡責。」不僅如此，還被他發現前助理有很多罰款都沒有處理，他也拿出一張2年前沒處理掉的單據，痛批說道：「她真以為請她吃飯、出國拍戲休息時，先去逛街買東西那些是她的職責。」
隨後黃秋生也表示，自己的社群平台帳號是前助理以個人名義註冊的，無奈對方又不交代清楚密碼，於是他決定要自己另開一個新的臉書帳號，並發文宣布：「重新開始！送瘟神。」預告過2天將會公告給粉絲知道。
事實上，黃秋生在8月宣布正式與前助理劃清界線，還表示：「以後她所有事情與本人無涉。」還曾PO出前助理拍電影的劇照，寫下「怪不得演技這麼好，原來她才是影后。」事後，黃秋生被港媒問到此事時，就透露與對方工作10幾年，從未聽對方提及拍過戲的事情，發現自己一無所知後坦言：「有點恐慌，多年來我對她絕對信任，現在卻發覺完全不認識她，好陌生。」