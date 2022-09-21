「甜版陳綺貞」分享解憂妙方　自創情歌思念已逝爸爸

秋天是一個憂傷的季節，許多人一到秋天就容易變得傷感，各種不同的負面情緒都需要一個出口，17LIVE攜手音樂LIVER，透過歌聲陪伴大家走出秋天的感傷，替處在低潮情緒的人們，打造一系列線上音樂會《解憂音樂俱樂部》，今（21）日晚間8點將由因參加《平民巨星》發跡、有「甜版陳綺貞」封號的陳韻喬擔任首場解憂師，以細緻溫暖歌聲透過直播即時傳遞音樂慰藉為大家解憂愁。線上演唱會連結網址點此
《解憂音樂俱樂部》當中安排了幾首孤獨指數和憂愁指數偏高的歌曲，陳韻喬說：「聽歌時常從歌曲當中讀取到自身的狀態，也從中被歌曲理解同在，希望這次演出詮釋，線上的朋友能一同沉浸其中。」一連串獻給觀眾的解憂曲，包括她即將在10月要發行的創作台語單曲《無煩無惱的年紀啊》，這首歌珍藏了陳韻喬對爸爸的思念之情，別具意義。
這場演唱會中，還可看到陳韻喬人生故事相關的微電影，以及她在社群收集的粉絲低潮故事，改編拍攝的短劇影片，陳韻喬自認算是滿樂觀思考的人，但遇到無能為力的事情，或自己無法有選擇權決定事情的時候，或逼迫自己配合他人、委屈自己等情況，低落鬱悶的情緒稍稍會跑出來一些，「我是會主動把自己的不愉快跟朋友分享，憋在心裡真的很難受。」擁有著療癒美聲，陳韻喬發現其實大多數人不常在直播上，直接表態煩惱或低潮，大多會藉由點歌聽歌來抒發情緒，表示會分享親身經歷的故事，讓彼此感同身受。
陳韻喬分享自己的解憂妙方是做家事，「生活的環境代表著此刻的心理世界，做家事、整理家裡，是一件很療癒的事，要有意識的行動，先拋開讓自己不開心的思緒，不要再讓影響你的思緒流動，專心只做好一件事情。」