韓森學熊仔邊車邊寫詞　同人不同命「撞」況一籮筐

陳子鴻領軍美國來台頂尖流行音樂教學品牌《1500 Sound Academy聲量音創學院》，上周末在台北校區舉辦開校後首場嘻哈創作課，邀來第一屆大嘻哈時代受封「寫詞神手」並獲TOP RAPPER頭銜的嘻哈新銳韓森開講。韓森曾合作MC Hotdog、大支、熊仔、麻吉弟弟等藝人，也擔任過蘇有朋、焦凡凡、反骨男孩等嘻哈指導老師；2017年他放棄鴻海百萬年薪工作轉戰全職饒舌歌手，短短5年間發行了個人首張EP《韓老師這裡》，創作單曲總點擊率突破百萬，更是網路教學紅牌老師，就連盛竹如都要向他拜師學饒舌！
同期參加第一屆《大嘻哈時代》的好友夏沐melo moon也聞風而來，成為座上嘉賓。近期忙於準備進入『大嘻哈時代』第二屆參賽的夏沐melo moon見到久未碰面的韓森開心聊起小孩，原來韓森去年8月13日初為人父，從韓老師晉升為韓老爹，而夏沐melo moon的音樂製作人爸爸凃惠源也在去年8月14日喜獲麟兒，兩個小孩生日僅差一天，讓兩人話題除了音樂又多了小孩經。
韓森幽默透露他曾是許多夯歌幕後創作者，其中包含和網紅「這群人」合作《饒舌蒸霸戰》寫的「過年頌(爽)」一人分飾十角，詞曲一手包，還有金曲獎幫麻吉底迪寫詞，這些經歷對他來說像養分，讓他有源源不絕的作品產出。提到Hip Hop創作精神時，他強調keep real，也舉例熊仔夯歌「買榜」歌詞中一段「不好意思小琪姊，希望妳真的能理解」，他解釋小琪姊其實是熊仔經紀人，一般人不認識，只有自己才知道或自己特殊經歷的，這是嘻哈音樂和流行音樂不同的地方。
在寫詞經驗分享時，韓森爆料熊仔喜歡一邊騎腳踏車一邊寫詞，有一次他也試著一邊騎車一邊寫詞，結果太專注而去撞到一輛賓士，笑稱同人不同命；他聽說蛋堡寫「遇見」這首歌是坐在咖啡廳落地窗前看外面人來人往產生靈感，鼓勵想學嘻哈創作的人可以用各種方式，多觀察多跟人聊天也可能是一種，創作方式各有不同。
《1500聲量音創學院》即將在10月1日起推出全方位音樂創作人養成班，校長陳子鴻表示：「流行音樂是一個多面向的工作，除了作詞、作曲，以及編曲、聲音工程、唱歌，甚至表演、自媒體經營..等，這些都是必須要學習的，如果對流行音樂真的有興趣，其實可以多方面的學習」；《1500》首年將採取開放式免費報名，歡迎有志之士隨時可上《1500 SOUND ACADEMY》官方網頁報名及查看最新資訊。