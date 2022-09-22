疫後遊日本／入境要過幾關？記者帶你走一遍

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但目前台灣還有禁團令，由台灣旅行社組團、出領隊、負責帶團到日本當地，仍屬於禁團令的範圍，但若旅行社販售機加酒自由行或協助引薦當地地接旅行社，沒有向旅客營利，就非禁團令範圍。
創新旅行社董事長李奇嶽指出，日本放寬規定後，1人以上就算是團體，也無須導遊陪同，就是「類自由行」，台灣旅客已經可以赴日旅遊，但赴日前要有日本當地旅行社做擔保，協助保險、發受濟付證給旅客辦理觀光簽證、並透過旅行社指定來回機票及全程住宿飯店，台灣旅行社能在現行法令下販賣機加酒，協助旅客跟日本當地合作旅行社聯絡，5到7天的行程手續費約1萬到1萬5000日圓。
日本台灣交流協會公告，從9月14日起，以居住於台灣的台灣國籍持有者為對象，開始試實施線上簽證申請以及電子簽證發給。目前，除了持有再入國許可者，所有的外國籍持有者皆必須取得簽證。
日本台灣交流協會電子簽證事項
1、對象：居住在台灣，台灣籍者。
2、可申請的簽證種類：停留天數90天以內，一次簽，包含商務簽、探親簽、觀光簽等「短期停留」入境日本的話，可到Japan eVISA申請電子簽證。
3、注意事項：目前需要有日本企業、學校或團體等協助（非自己申請）於入國者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，拿到「受付濟證」後才可申請電子簽證。
4、「觀光目的」之短期停留（僅限位於日本國內之旅行社等為擔保責任者）、「商用・各種交流等目的」之短期停留的所需文件：
（1）護照影本
（2）照片（6個月內拍攝之2吋白底證件照）
（3）入國者健康確認系統（ERFS）發給之受付濟証：是指由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）於入國者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，填入預定申請簽證人員之相關資訊、同意誓約書內容等手續後取得的文件。
4、辦理時間：申請隔天開始5個工作天，電子簽證可以下來。但有可能因申請件數過多，時間超過5個工作天。
5、費用：須在日本台灣交流協會（台北・高雄辦事處）現金付費。簽證審查完畢後，會由電子郵件通知簽證費用。
記者此次是跟著媒體團申請商務簽，且當時還未開放線上簽證申請，是透過紙本申請、填寫「赴日簽證申請表」，其中需填寫申請人在日擬入住的酒店／旅館名稱或友人姓名及地址，以及在日保證人、在日邀請人的姓名、電話、地址等。若旅客是透過台灣旅行社申請觀光簽證，其實只要準備好護照影本、照片，其他跟從旅行社指示即可。
獲得簽證後就可以準備快速通關的作業流程！目前日本將各個國家・地區依照疫情、風險等評估，區分成藍色、黃色、紅色3個類別進行邊境管制措施，入國時的檢疫措施各有不同。台灣、香港被歸類為藍色，只要擁有簽證，入境日本不須檢疫、隔離，若持有效的3劑疫苗接種證明，則可免除72小時前的PCR核酸檢測。而目前日本認可的疫苗種類包括輝瑞（Pfizer）、AZ（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、嬌生（Janssen）、諾瓦瓦克斯（Novavax）或印度疫苗Covaxin，其中嬌生1劑相當於2劑，前3劑接種不同疫苗亦承認有效。
入境日本前必須在手機上安裝MySOS、COCOA等2款日本政府指定手機app，需開啟定位功能及儲存行蹤。（若旅客沒有智慧型手機，必須在機場租用，費用自行負擔）。
符合日本3劑疫苗規定者，須至疾管署網站下載疫苗接種3劑數位證明 ，並轉存JPG檔至手機；不符合日本3劑疫苗規定者，需在出國前72小时内，前往指定採檢院所做PCR採檢，且PCR證明需使用厚生勞働省所制定格式，取得後請掃描／拍照JPG檔照片檔至手機。
下載MySOS APP，按照頁面指示，填寫護照資料、註冊提問表、健康承諾書、上傳疫苗接種證明或出國前72小時內的檢測證明書，並在航班預定到達時間的6小時前進行申請、入境前完成審查，頁面會從紅色轉為藍色，就代表審查完畢。COCOA則像台灣的社交距離APP一樣。
到了機場，準備好護照、機票，並到航空公司櫃台出示MySOS APP審核完成的畫面，就可以登機啦！在飛機上，一如往常跟空服員要入境日本的出入境卡和攜帶物品申告書填寫。
下機後，會有一群穿粉紅色背心的人員，引導旅客出示MySOS APP審核完成的頁面，會獲得一張藍色的護貝卡，前往下一關。
向檢疫官出示MySOS登入畫面、有機器掃讀QR CODE，確認無誤後會發給這張藍色的入國審查紙。
拿著護照、入國審查紙、入境記錄卡等就能輕鬆通過入境審查啦，後續提領行李，就會來到最後一關「稅關」，遞交海關人員申告書及護照即可，記者是平日上午的飛機，下午1點左右到達日本，因為事前有先下載好MySOS登入畫面並截圖（擔心網路不穩打不開APP），整個入境過程十分順暢，完全沒有塞車的情形，中途也都有人員引導，從下機到出機場大廳不到半小時。