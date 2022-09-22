喘咳累莫當長新冠症狀！自體免疫患者應當心肺纖維化併發症

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肺纖維化成因多樣 自體免疫疾病患者屬高風險群
近年來，肺纖維化作為新冠肺炎常見後遺症而廣為人知，其實，肺纖維化並非只有發生在新冠肺炎患者，包括自體免疫疾病、高齡、吸菸、空氣汙染、病毒感染、胃食道逆流都是相關危險因子。臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任、國立陽明大學醫學系教授陳明翰醫師表示，自體免疫疾病除了肉眼可見明顯的皮膚、關節症狀，患者的內臟器官也會因為免疫系統誘發發炎反應，當影響到肺部就會造成肺纖維化。
纖維化早期沒症狀 多數患者甚至不知與自體免疫疾病有關
「診斷自體免疫疾病患者的肺纖維化時常見有兩種狀況，一種是患者知道自己是自體免疫疾病，卻由於不清楚自身疾病與肺纖維化的關聯性，因而忽略咳嗽易喘的症狀；另一種則是患者連有自體免疫疾病都不知道，在這次新冠肺炎大爆發之際，做相關檢查後才知道自己是因為自體免疫疾病併發肺纖維化。」陳明翰醫師指出，肺纖維化初期沒有症狀，多數患者都是在出現咳嗽、活動時容易喘等症狀後，安排相關檢查才發現有肺纖維化。
肺纖維化損傷不可逆 惡化恐須面臨插管或氣切等治療
陳明翰醫師進一步說明，每種自體免疫疾病併發肺纖維化的比例不盡相同，比方說，硬皮病和皮肌炎就有高達4到5成的患者會合併有肺纖維化，所以對於這類型自體免疫疾病患者，風免科醫師會密切關注患者是否有肺纖維化相關症狀。但像是乾燥症、紅斑性狼瘡等併發肺纖維化比例相對較低的自體免疫疾病就容易被忽略，因而錯失早期診斷治療的機會。然而，肺纖維化造成的肺功能損傷有時是無法回復、不可逆的，若肺纖維化持續惡化，患者的日常生活會受到劇烈影響，不僅生活範圍可能需要常備氧氣瓶或製氧機，還有風險發生呼吸衰竭，甚至面臨需要插管治療或需要接受氣管切開術的狀況。
抗纖維化藥物有健保給付 醫籲常規檢查肺功能
陳明翰醫師建議，自體免疫疾病患者應於回診時與醫師討論安排每3到6個月一次的肺部X光，肺功能，六分鐘走路測試等檢查，若已經有明顯的咳、喘症狀，可以安排高解析度電腦斷層檢查去觀察肺纖維化的情形。目前自體免疫疾病併發肺纖維化的治療主要有兩個方面，首先是自體免疫疾病的方面，患者需要與醫師討論開立不會造成肺纖維化的藥物；在肺纖維化的治療方面，過往有類固醇與免疫調節藥物可以選擇，現階段也有專門的抗肺纖維化口服標靶藥物，目前對嚴重的特發性肺纖維化或硬皮病併發肺纖維化的患者已經有健保給付的方案，患者可以就自身需求向主治醫師諮詢。
早期治療維持正常肺功能 醫提醒依循正規治療 誤信來路不明偏方
現行肺纖維化的治療目標在於維持患者的肺臟正常機能，避免肺功能進一步惡化，唯有早期以藥物介入才有機會讓肺功能保持在良好的狀態，同時也改善症狀，讓患者的日常生活不受影響。陳明翰醫師也補充，自體免疫疾病患者本身為肺纖維化的高風險族群，若是有出現久咳、活動時容易喘的症狀，即使未感染新冠肺炎也應該就醫檢查，確認是否有肺纖維化，部分自體免疫疾病患者也可以透過特殊抗體檢測去評估肺纖維化的風險。此外，隨著長新冠的流行，坊間出現號稱可以治療肺纖維化的護肺藥方，這類型民俗偏方藥物並未經過科學實證療效與安全性，建議患者依循正規治療，避免服用來路不明的偏方藥物。
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