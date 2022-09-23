黃土水雕塑作品「甘露水」　正式入藏國立台灣美術館

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該作品依博物館專業入庫流程，開箱檢視作品狀況後成為國家典藏的藝術作品，保存於24小時恆溫恆濕的保存典藏環境中，並運用現代科技資訊管理技術「RFID」（無線射頻識別系統）管控藏品定位和人員出入庫房門禁保全管理，以專業化藏品保存維護管理的空間設施，確保〈甘露水〉獲得適宜的保存環境及完善的維護管理，守護台灣珍貴的藝術資產。
廖仁義表示，1921年創作完成的〈甘露水〉，經過百年的流轉，看似只是一件遺失作品的重現與巡展，「但事實上，這是一件藝術作品歷盡滄桑、血淚交織的故事的總和，蘊含著許多層次的歷史意義。一來是黃土水的生命歷程為日治時期台灣人勇敢對抗命運的縮影，二來是〈甘露水〉的出土為黃土水藝術生命的復活，三是此件經典作品入藏文化部所屬國美館，亦即宣告國家將以最高的專業能力維護與詮釋台灣美術史的經典作品。
廖仁義透露，日前偕同黃土水親人赴台北公館祭拜黃土水，並向其報告〈甘露水〉於9月22日正式入藏國美館一事，以及今年10月底將舉行〈甘露水〉入藏見證典禮，在國美館公開展覽，並緊鑼密鼓籌劃未來黃土水的相關展覽。「我擲筴向黃土水報告〈甘露水〉入藏國美館的事，得到回應表示，他很高興。」
廖仁義感謝總統蔡英文與文化部長李永得大力支持，讓〈甘露水〉入藏國美館，後續將藉由研究及展覽讓大家更認識黃土水這位台灣美術史上成就斐然的藝術家，以及追思黃土水的藝術成就與對台灣美術發展的貢獻。
黃土水是台灣首位負笈日本東京美術學校研習現代雕塑的藝術家，1920年以作品〈蕃童〉入選第2回日本帝國美術展覽會，也是首位入選日本官方展覽會的台灣人，當年台灣藝術家能獲得如此殊榮，報章雜誌大篇幅報導，大大鼓舞台灣人的民族自信與文化覺醒。
以大理石雕刻的〈甘露水〉則是黃土水1921年入選第3回帝展的作品，刻劃一位具有東方特色的少女身體與姿態，從蚌殼中昂頭前進，宛如從黑暗走向光明，具有地方精神與時代意義，孕育出台灣民族美學的雛型。
但黃土水日後卻因製作〈水牛群像〉巨型浮雕過勞而爆發腹膜炎，病逝於1930年，享年35歲。隨著1945年台灣政權更迭，黃土水逐漸被遺忘，而他的作品也從台灣人的視線逐漸消失，多數作品也在時代變遷中散佚。
國美館表示，〈甘露水〉在政權更迭後、白色恐怖期間遭受惡意遺棄，幸而被醫師張鴻標撿回收藏，直到2021年得到熱心人士的協助與蔡英文的見證支持，張醫師家屬得以將〈甘露水〉捐給文化部。
經過材質檢測與修復之後，2021年12月18日由李永得主持〈甘露水〉首展開幕典禮、2022年5月21日移師高雄市立美術館。
國美館指出，目前文化部除已經將〈甘露水〉提報國寶審議，入藏國美館之後也將得到專業的維護、研究與展示，正式宣告國家以最高的專業能力推崇台灣美術史的經典作品。國美館將於10月29日舉辦「黃土水〈甘露水〉入藏文化部國立台灣美術館見證典禮」，重新展示〈甘露水〉，開放民眾參觀，讓藝術作品的意義與價值永續流傳。