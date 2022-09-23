減重第一步竟不是運動？　專業醫：管住嘴巴最為關鍵也最難辦到

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多數人減重失敗為了外觀好看 四成人缺乏意志力、無法克制食慾
根據國健署資料顯示，18歲以上國人過重(24≦BMI<27)/肥胖(BMI≧27)率高達50.3%，其中又以35歲以上中壯年占比最高。劉燦宏理事長表示現在國際肥胖治療趨勢是認知增強、行為改變、藥物輔助等多管齊下，反觀國內，有減重需求的民眾多依靠飲食、運動等行為模式，復胖率高，國際肥胖治療趨勢為：認知增強、行為改變、藥物輔助多管齊下，肥胖已經是不可輕忽的慢性病，帶來的危害也很大，想要不傷身且穩定的控制體重，醫療介入是必須的。
根據【肥胖世代－百人減重行為調查】顯示，國人減重首要原因通常為「維持外貌」，反而不是「為了健康」，蕭敦仁醫師表示，多數人透過控制飲食、運動或自行購買使用減重產品，受訪者平均減重期間為5.2個月，未見成效或復胖隨即放棄，然而失敗原因則以「缺乏意志力(42.8%)」、「無法克制食慾(35%)」、「太過忙碌(32%)」為主因。
減重成功關鍵：動機強烈、不能顛覆生活習慣
蕭敦仁醫師表示，從臨床經驗和百人減重行為調查結果來看，無法抵抗美食或是嘴饞想吃東西，最容易造成失敗。會產生食慾除了生理上飢餓感，也會因為壓力或情緒關係而產生想吃東西的慾望，當想吃的慾望被過度壓抑，食慾就會慢慢膨脹，最終變成「食慾怪獸」反撲，導致復胖。
究竟該如何減重才能長久又有效？蔡詩力醫師提到，通常減重成功者都是動機強烈者，且減重的方式不能「太顛覆生活習慣」，以效率上來說，控制飲食也比運動來得有效，建議可以先試著調整飲食習慣，再搭配運動，漸進式調整生活模式，才不會太刻苦。尤其刻意晚餐不吃澱粉、刻意斷食，在現今社會中都會很難維持，以斷食為例，12小時內不攝取澱粉的確會開始燃燒脂肪，此時若食用蛋白質也不會影響太大，雖然看似容易，但晚上又累又餓，很難不被滷肉飯、蚵仔麵線給吸引。他建議可以將「不吃澱粉」這件事放在早餐時段，會比晚餐時段容易維持。
自行埋頭苦幹也是容易失敗的原因，蕭敦仁醫師表示，現在資訊取得容易，大家很容易跟風使用減重方式，但沒考慮到是否適合自身狀況。一開始也不要將目標設定太高，一般來說三個月減少5%體重是理想，若是努力三個月都未見成效，也會感到挫折，進而放棄，此時就可以尋求專業醫療協助。
台灣現有的合法減重藥物有抑制食慾及減少油脂代謝兩種機轉，蕭敦仁醫師表示，其中抑制食慾的口服藥物為複方成分，能同時降低飢餓感與對食物的渴望，直接從腦部多巴胺迴路系統抑制對食物的慾望，幫助減重者更輕鬆、安全的打敗腦中的「食慾怪獸」。同時搭配行為調整，減重成效可達4年以上，也能確實幫助因嘴饞而減重失敗的民眾。
醫療減重很貴？ 了解三重點少走冤枉路
但醫療介入是否需要高額費用？蕭敦仁醫師也解釋，過往有減重機構打出「減一公斤一萬元」的口號，事實上透過正規的治療模式，如今減一公斤的費用大約坐落在2500元至5000元之間，「安全、有效、經濟」。他也鼓勵民眾踏入診間諮詢，主要目的有三：「了解自己為何發胖」，找出是否內分泌有狀況，「目前體重是否已對健康造成影響」，以及「自己身體可以承受什麼減重方式」，了解這三點，後續減重之路才不會多走冤枉路，且諮詢費用是大部分人可以負擔的。
減重需要從改善生活習慣做起，搭配營養和運動，必要時輔以適當藥物，在專業團隊的協助與持續堅持下，就能安心、輕鬆地達到減重目標，且能維持長期持續的體重管理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55200
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