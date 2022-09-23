柬埔寨遭詐民眾返台仍困頓　盼企業提供就業機會

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婦援會表示，這些被害人大部分受疫情影響、經濟問題向親友、公私立金融單位、地下錢莊借貸後無法償還下，才會相信網路求才資訊、朋友介紹的跨國高薪工作，前往柬埔寨與緬甸，期待透過跨國工作機會償還其欠債、緩解經濟困難，但到了當地，卻被監控，若不從、想對外求助，就會被毆打、性侵、監禁、轉賣。
被救援後，卻因為沒有錢支付在當地住宿、機票、返國相關證件辦理費用，而無法盡速返台；返台後也面臨許多問題，如經濟困難的被害人沒有錢支付防疫旅館，被通知前往警局時，沒有律師或社工專業人員，需要政府與社會大眾理解與協助。
被害人Yuna、小楊本來有經營汽車行，但因為疫情倒閉，負債多，經朋友介紹到柬埔寨工作，宣稱包吃包住，到那裡才知道詐騙，那時一直希望付賠付金或求助救援團體，6月透過西港省長被救援出去，但過程中仍被買回園區，直到7月才安全回到台灣。他們表示，因為疫情關係賺錢不易，希望政府可以關心這些經濟不穩定的族群。
婦援會執行長杜瑛秋表示，不少被害人因為經濟問題而被誘騙到柬補寨工作，沒想到成為人口販運被害人，返台後需要很多後續協助，但目前沒有在第一時間進行被害人鑑定，相關資料難轉到後續各縣市社工單位，導致被害人陷入無人可協助的窘境。
全球反詐騙協助組織（GASO）人口販運救援組Sammy表示，外派柬國的警官對於整個救援行動的幫助非常大，希望為期1個月的外派期可以延長。
立委范雲呼籲，政府應成立專案，完整協助被害人，包括提供社工及心理諮商服務、就醫協助、家人協談等；也呼籲民眾，不該指責因生活困境及經濟需求而被騙的國人，避免被害人不敢求助而持續陷於困境。
民間團體也提出4大訴求，包括救援不應被等待，盡快提供資源，讓被害人盡速返回台灣；返國被害人應盡速進行人口販運被害人鑑定，並提供資源協助；人口販運被害人也是疫情經濟下受害者，停止對被害人汙名化與指責；公私協力服務被害人及其家屬，企業可率先展現CSR，提供就業機會。盼政府重視人口販運被害人的權益與迫切需求，並希望透過公私協力，有足夠資源協助被害人身心復原和生活穩定。