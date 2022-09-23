趙孟姿遇斷電險丟「1個多月母乳」超絕望！友1招逆轉結局
藝人趙孟姿和5566團員許孟哲結婚後，育有2歲女兒和才剛滿月的兒子，小倆口也經常在社群平台分享1家4口的日常，成為演藝圈最令人羨慕的「雙孟」夫妻檔。不過，趙孟姿卻在上個月遇到冰箱斷電的慘況，被迫丟棄1個多月的母乳，所幸在朋友的建議下，才成功化險為夷。
趙孟姿23日PO文透露，由於上個月冰箱斷電的關係，她被迫在24小時內處理掉她辛辛苦苦追了一個多月的母乳，「根本喝不完啊～當時打擊太大，腦袋一片空白，整個下午頭皮發麻」，一度萌生丟棄念頭，幸好在朋友的建議下，趙孟姿決定把所有母乳通通做成「母乳皂」，這才稍微平復心情。
如今收到成品後，她迫不及待拍下照片與大家分享，「今天看到我的母乳皂成品好喜歡喔！超級美」，也清楚了解到母乳皂的珍貴性，「很適合異位性皮膚炎使用，因為母乳很珍貴，所以母乳皂可以說是有錢買不到」，就連親戚們都搶著要。
最後趙孟姿坦言，「冰箱斷電讓母乳退冰這件事，從一件讓人傷心的意外，變成一個珍貴美好的分享，謝謝手作媽媽，當初聯繫我幫我處理我退冰的母乳，讓這些珍貴的母乳沒有浪費了。」網友紛紛稱讚，「太美了，我也好想要喔」、「肥皂做的好美，收到也真的捨不得使用」、「真的！媽麻含淚的母乳皂，有錢也買不到」、「太棒了，沒有浪費掉，好美的肥皂。」（編輯：詹鎰睿）