周孝安情纏前任周曉涵「老婆反應曝光」 姊妹情3年不斷
周孝安在TVBS八點檔《加油喜事》和前緋聞女友周曉涵配對，日前在開鏡儀式預告會上演「感情糾葛」，太太陳天仁反應非常大方，他說：「還好啊，不會怎麼樣，《必勝大丈夫》群組到現在還有聯絡，曉涵今年生日我也有去，老婆都一起。」他透露3年前拍《必勝》沒煞到演周曉涵妹妹的陳天仁，是殺青2年後才在一起，「一開始是朋友，後來聊到感情，慢慢發現這個人其實適合。」
周孝安女兒「胡椒妹妹」11個月大，陳天仁復出在嘉義拍戲，靠他一個人當全職奶爸，最長紀錄顧7天已快崩潰，「以前小孩在哭鬧的時候，我如果情緒已經到崩潰狀態，天仁就會去照顧，可是現在變成我24小時守在那裡，我都已經這麼努力，上網看育兒影片做功課，怎麼會這樣哭鬧，那時候就會以為說我是不是真的不適合當爸爸？」
那有請教陳天仁怎麼育兒？周孝安笑說：「媽媽其實功課做得比我少，反而我比較在乎細節。」比方說幫女兒洗澡，周孝安連耳朵都仔細清潔，就會洗很久，而陳天仁洗澡乾脆俐落，「帶過就好」，他說老婆已經離家3個月，「一開始她要去拍戲還依依不捨，擔心我會不會出問題，結果聽到我每天反饋還不錯，以致於現在已經去嘉義拍戲第3個月，每次離開都很開心。」
不過周孝安因為疫情在家休息半年，現在要「報復性開工」，預計新戲會拍上1年左右，到時候換老婆體驗育兒日常，問他有沒有拚第二胎的打算？他說：「目前沒有，因為第1胎生得太辛苦，老婆剖腹打催生到最後生出來生43個小時，對她不是好回憶，我也嚇到，沒想到這麼不順利，讓她身體休息好再說，我也要考慮自己的身體。」