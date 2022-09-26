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《惡作劇之吻》鄭元暢、林依晨同框！全家福掀萬人回憶殺

▲《惡作劇之吻》17週年大合照。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
▲《惡作劇之吻》17週年大合照。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-26 08:21:502022-09-26 08:55:23

經典偶像劇《惡作劇之吻》昨（25日）播映17週年，導演瞿友寧在臉書PO出一張合照，男女主角鄭元暢、林依晨等「一家5口」全到齊，許多6、7年級生瞬間掉入回憶漩渦，短短半天吸引2.6萬人按讚。

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▲有網友好奇在PTT提問「台灣偶像劇20周年你的前三名是？」引來廣大網友回應，曝光自己心目中的前三名，讓人回憶湧上心頭。（圖／翻攝 維基百科）
▲《惡作劇之吻》2005年9月25日在中視開播，距今已經17年。（圖／翻攝自維基百科）
▲「惡吻CP」江直樹、袁湘琴角色歷久彌新。（圖／翻攝自八大劇樂部YouTube）
▲「惡吻CP」江直樹、袁湘琴角色歷久彌新。（圖／翻攝自八大劇樂部YouTube）
曝光的相片，除了瞿友寧，「湘琴」林依晨、「直樹」鄭元暢和飾演直樹爸爸「江萬利」的張永正、直樹媽媽「阿利嫂」的趙詠華，以及演出湘琴爸爸「袁有才」的唐從聖，6人餐敘後合影，瞿友寧寫下：「什麼時候我們再一起吃個飯啊？上次一起都是2年前了，好想念你們，幸福要永遠在，希望世界上每個人都能平安健康快樂幸福。」

▲張永正（左起）、鄭元暢、趙詠華、唐從聖、林依晨及瞿友寧相約聚餐。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
▲張永正（左起）、鄭元暢、趙詠華、唐從聖、林依晨及瞿友寧相約聚餐。（圖／翻攝自瞿友寧臉書）
貼文發布，湧入大批劇迷留言：「永遠的經典」、「現在還在重看」、「居然17年了」、「從學生時期看到現在，我也都是孩子的媽了」、「想念呆萌的湘琴跟酷酷的直樹」、「好讚～我的青春啊」、「無論經過多少翻拍，只有瞿導的台劇版本在我心裡是經典，無可取代」，有人讚嘆主角們幾乎沒有老，更多人敲碗《惡作劇之吻》第三集，滿滿回憶殺。

林依晨過去受訪表示，她知道很多人期待原班人馬再合作《惡作劇之吻》系列，對此，她沒有把話說死，「要等天時地利人和，才會有第3部的出現」。（編輯：楊穎軒）


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