《惡作劇之吻》鄭元暢、林依晨同框！全家福掀萬人回憶殺
經典偶像劇《惡作劇之吻》昨（25日）播映17週年，導演瞿友寧在臉書PO出一張合照，男女主角鄭元暢、林依晨等「一家5口」全到齊，許多6、7年級生瞬間掉入回憶漩渦，短短半天吸引2.6萬人按讚。
曝光的相片，除了瞿友寧，「湘琴」林依晨、「直樹」鄭元暢和飾演直樹爸爸「江萬利」的張永正、直樹媽媽「阿利嫂」的趙詠華，以及演出湘琴爸爸「袁有才」的唐從聖，6人餐敘後合影，瞿友寧寫下：「什麼時候我們再一起吃個飯啊？上次一起都是2年前了，好想念你們，幸福要永遠在，希望世界上每個人都能平安健康快樂幸福。」
貼文發布，湧入大批劇迷留言：「永遠的經典」、「現在還在重看」、「居然17年了」、「從學生時期看到現在，我也都是孩子的媽了」、「想念呆萌的湘琴跟酷酷的直樹」、「好讚～我的青春啊」、「無論經過多少翻拍，只有瞿導的台劇版本在我心裡是經典，無可取代」，有人讚嘆主角們幾乎沒有老，更多人敲碗《惡作劇之吻》第三集，滿滿回憶殺。
林依晨過去受訪表示，她知道很多人期待原班人馬再合作《惡作劇之吻》系列，對此，她沒有把話說死，「要等天時地利人和，才會有第3部的出現」。（編輯：楊穎軒）