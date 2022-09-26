人夫行事曆標註「小鳥審判日」！真實意義曝光：痛苦一週
每個人都會有自己的行事曆，好記下接下來日子要做的事情，而每個人的行事曆總是會有去的寫上「只有自己理解」的事項。近日，就有一名人夫分享接下來10月的行程，其中一項為「小鳥審判日」，並表示「出來混.....總是要還的」貼文引發不少過來人秒懂表示「這要痛一週喔！」
一名人夫在臉書爆怨公社貼文指出「要當一名稱職的爸爸，除了要撐起家中經濟，還要負責任，已知回不了頭，就不做任何掙扎了！出來混.....總是要還的」只見貼出的照片中，寫下不少10月的待辦事項，然而10月8日卻有亮點，被寫下為「小鳥審判日」。
而事實上，這個「小鳥審判日」就是所謂男性結紮手術，讓該名人夫也無奈的笑說「有過來人給點術前術後身心建議嗎？我還需要注意哪些呢？」貼文一出，不少網友紛紛回應「小鳥審判日是怎樣啊！快笑死」、「超好笑，所以應該是結紮吧」、「真的很逗趣，這一般不是人夫都看不懂，我已經做完啦，該你了兄弟」。
而也有不少已經度過「小鳥審判日」的人夫留言表示「打麻醉時針很粗比較痛，手術就偶爾痛一下，接下來麻醉退了就會痛哈哈哈哈哈，一下就能出院，但會痛一週」、「8月綁的爸爸路過，建議隔天排休，每個人身體反應不太一樣，我是隔天起來嘔吐」、「我暑假剛結束，麻醉剛退真的像被踢到蛋蛋一樣，後來隱約痛一週左右，預祝順利」。（編輯：張家哲）